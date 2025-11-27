AKTUELNO

Srpski stručnjak Igor Kokoškov nije više trener košarkaša Efesa

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Srpski stručnjak Igor Kokoškov nije više trener košarkaša Efesa, saopštio je danas klub iz Istanbula.

"Obaveštavamo javnost da smo se razišli sa Igorom Kokoškovim. Zahvaljujemo mu se na svemu što je učinio za klub i želimo mu mnogo uspeha u daljoj karijeri. Naš tim će nastaviti sa radom pod vođstvom Radovana Trifunovića, sve dok ne bude imenovan novi šef stručnog štaba", piše u saopštenju istanbulskog kluba.

Kokoškov (53) je smenjen posle teškog poraza od Monaka na strani (66:102) u 13. kolu Evrolige.

Srpski trener je sa Efesom ostvario učinak 5-8 u Evroligi i 6-3 u turskom šampionatu.

