ODLUKA O SUDBINI PARTIZANA JE PALA: Odbijena ostavka Željka Obradovića

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto trenera Partizana i ova vest šokirala je čitavu Evropu.

Čelnici crno-belih brzo su reagovali, te su održali hitan sastanak i na dnevnom redu bila je samo jedna tačka - kako ubediti Željka Obradovića da se vrati na klupu i predomisli u vezi ostavke.

Kako saznaje Mozzart Sport, na sastanku su Izvršni i Upravni odbor crno-belih rešili da pruže podršku trofejnom treneru da nastavi misiju u Humskoj.

Očekivalo se ime novog trenera, ali zasedanje Izvršnog i Upravnog odbora Partizana donelo je sasvim drugačiji zaključak: na predlog predsednika Ostoje Mijailovića, jednoglasno je odbijena ostavka Željka Obradovića i data mu bezrezervna podrška da ostane šef stručnog štaba, ekskluzivno saznaje Mozzart Sport.

Čelnici kluba saglasili su se da legenda kluba i dalje uživa njihovo puno poverenje i da se njegov rad ne dovodi u pitanje ni jednog trenutka.

Ishod ovog sastanka znači samo jedno - čelnici Partizana narednih sati i dana neće pregovarati sa potencijalnim naslednikom Obradovića, već će pokušati da ga ubede da promeni odluku i ostane na klupi.

Autor: Iva Besarabić