ŠOK ODLUKA PARTIZANA - NEVEROVATNA PONUDA ZA ŽELJKA: Promeni ceo tim ako treba, samo ostani!

Četvrtak je dan D u Humskoj ulici.

Navodno su čelni ljudi spremni sve da ponude Željku Obradoviću kako bi ostao na klupi Partizana.

Partizan je pretrpeo deveti poraz iz 13 utakmica u Evroligi u utorak od Panatinaikosa, zbog čega je dan kasnije neopozivu ostavku podneo Željko Obradović.

Međutim, u četvrtak je održana sednica Upravnog odbora gde je ostavka jednoglasno odbijena.

Očekuje se da u popodnevnim satima Obradović stigne iz Atine u Beograd, te da će održati sastanak sa čelnicima kluba – nakon kojeg će se znati hoće li ostati na klupi crno-belih.

Prema saznanjima Mozzart Sporta, u klubu veruju da će trofejni stručnjak ostati – pa na sastanku nisu pominjana imena potencijalnih naslednika.

Isti izvor navodi da će na predstojećem sastanku Obradoviću biti predočeno da će, ako povuče ostavku, imati slobodu – uz punu podršku kluba - da se zahvali na saradnji svakome za koga smatra da dosašnjim igrama i zalaganjem nije opravdao poverenje.

Pa i da zameni kompletan tim, ukoliko je potrebno.

Podsećamo, Partizan narednu utakmicu igra 4. decembra, kada dočekuje Bajern.

Potom ga čeka derbi sa Crvenom zvezdom u Evroligi.

Autor: A.A.