ŽELJKO IZAŠAO PRED GROBARE - IMALI SU SAMO JEDNU PORUKU! Nezapamćen delirijum na aerodromu, Žoc se probijao kroz masu navijača (FOTO+VIDEO)

Prava drama se odvija u redovima KK Partizan, jer je nakon ostavke Željka Obradovića, uprava kluba odlučila da istu odbaci, kao i da pruži bezrezervu podršku najtrofejnijem treneru Evrope.

Partizan posle 13 odigranih utakmica u Evroligi ima skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

Obradovićeva odluka dolazi dan nakon što je Partizan u Atini ubedljivo poražen od Panatinaikosa sa 69:91.

Obradović, koji je sa Partizanom 1992. godine osvojio titulu prvaka Evrope, u ekipu crno-belih se vratio u junu 2021. godine.

Sa Partizanom je u svom drugom mandatu na klupi osvojio dve titule u ABA ligi (2023. i 2025. godine), a u sezoni 2022/23. sa klubom je stigao do četvrtfinala Evrolige, gde su posle "majstorice" eliminisani od kasnijeg prvaka Real Madrida.

18:51 Bakljada za Žoca

Grobari su ispred aerodroma organizovali i bakljadu za trofejnog trenera.

18:31 Željko izašao pred Grobare!

Obezbeđenje pravi red

Grobari su okupirali dolazni terminal, a Željko Obradović bi svakog trenutka trebalo da izađe i pozdravi prisutne.

One thing is for sure



Partizan fans want Zeljko Obradovic to STAY with the team https://t.co/WaYEGFCFnQ pic.twitter.com/K6gRg7qgEL — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 27. новембар 2025.

Obradović sleteo u Beograd!

Tačno u 18.00 časova avion u kojem se nalazi trenera Partizana sleteo je na beogradski aerodorom.

Let Atina - Beograd najpraćeniji na svetu!

Željko Obradović samo što nije sleteo na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", a njegov let je najpraćeniji na celom svetu! Preko 11.000 ljudi prati dešvanja na nebu!

17:31 Žoc u Srbiji!

Avion u kojem se nalazi trener Partizana napustio je teritoriju Bugarske i sada se nalazi u Srbiji. Do sletanja je ostalo oko 25 minuta.

17:23 Žoc iznad Bugarske

Avion u kojem se nalazi trener Partizana Željko Obradović napustio je teritoriju Grčke i sada leti iznad Bugarske. Do sletanja aviona ostalo je malo više od pola sata!

Zeljko Obradovic remained in Athens after the game between Partizan and Panathinaikos and is traveling to Belgrade today



Belgrade airport right now pic.twitter.com/uUdhLkrfdB — Eurohoops (@Eurohoopsnet) 27. новембар 2025.

Live from Belgrade Airport.



Partizan Belgrade fans are waiting for Zeljko Obradovic return. pic.twitter.com/R40UXnDQ17 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) 27. новембар 2025.

17.11 Neverovatna gužva na aeodromu, navijači Partizana su odlučni da u neverovatnoj dočekaju legendarnog trenera.

17.03 Željkov let na sajtu "Flightradar24", prati na hiljade ljudi.

17.00 Obradović je ostao u Atini nakon poraza od Panatinaikosa, a u Beograd je tebao da sleti oko 17.15, ali let kasni, pa se dolazak aviona na aerodrom "Nikola Tesla" očekuje nešto posle 18 časova.

Željko Obradović danas se vraća iz Atine u Beograd nakon burnih dešavanja koja su potresla klub prethodnih dana. Obradović je posle poraza od Panatinaikosa podneo neopozivu ostavku, a čak je i predsednik kluba Ostoja Mijailović objavio da se oprašta od trenera. Ipak, situacija je ubrzo preokrenuta.

Na inicijativu Mijailovića, Upravni odbor Partizana održao je vanrednu sednicu, na kojoj je ostavka jednoglasno odbijena. Obradović je nakon utakmice ostao u Atini, ali je danas krenuo nazad ka Beogradu prvim letom, sa planiranim dolaskom oko 17.15 časova.

Navijači su najavili dolazak na aerodrom kako bi pružili podršku najtrofejnijem treneru u istoriji evropske košarke. Po sletanju, Obradovića očekuje sastanak sa čelnicima kluba, posle kojeg bi mogla da bude poznata dalja sudbina Partizana i odgovor na ključno pitanje - da li će Obradović ostati na klupi crno-belih do kraja sezone.

