VANJA MARINKOVIĆ SE OGLASIO I POSLAO PORUKU ŽELJKU OBRADOVIĆU! Njegove reči odjekuju! Spomenuo je odgovornost, pa čast, a onda otkrio koja mu je velika želja!

Još uvek traje saga oko Željka Obradovića i njegovog ostanka na klupi Partizana.

Partizan je pretrpeo deveti poraz iz 13 utakmica u Evroligi u utorak od Panatinaikosa, zbog čega je dan kasnije neopozivu ostavku podneo Željko Obradović.

Međutim, u četvrtak je održana sednica Upravnog odbora gde je ostavka jednoglasno odbijena.

Očekuje se da u popodnevnim satima Obradović stigne iz Atine u Beograd, te da će održati sastanak sa čelnicima kluba – nakon kojeg će se znati hoće li ostati na klupi crno-belih.

Sada se tim povodom oglasio i Vanja Marinković, koji je na Whatsapp storiju poslao poruku Željku Obradoviću.

“Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening… Nadam se zajedno”, napisao je Vanja.

Autor: A.A.