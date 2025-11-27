CRVENA ZVEZDA - FCSB: Crveno-beli vode sa igračem manje (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FCSB u utakmici 5. kola Lige Evrope.
Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić sa početkom u 21 čas.
72. minut - Arnautović se spetljao
Brza kontra Zvezde, Arnautović je nepotrebno zakomplikovao i propala je odlična prilika.
69. minut - Menja Milojević
Umesto Duartea u igri je Rodrigao. Milojević pojačava odbranu.
64. minut - Inicijativa Steaue
Gosti napadaju sa igračem više, crveno-beli postavljeni u niskoj zoni.
57. minut - Sjajni Mateus
Nova opasna situacija pred golom Zvezde. Šutirao je Nikolesku Mateus sjajno intervenisao.
53. minut - Dobar pokušaj Handela
Nakon centaršuta Tiknizjana i odbitka, Handel je natrčao na loptu i šutirao, ali pravo u Zimu.
50. minut - GOOL - 1:0 - Duarte
Zvezda je povela. Išla je akcija po desnoj strani, Seol centrirao, a Duarte glavom smestio loptu u mrežu.
50’ GOOOOL! DUARTE!— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 27. новембар 2025.
(1-0)
🔴⚪️ #fkcz #UEL #czvfcsb pic.twitter.com/s41JcMMg8K
47. minut - Stativa
Velika sreća za Zvezdu. Pogrešio je Seol u opasnoj zoni, Olaru odlično šutirao i pogodio stativu.
22:04 - 46. minut - Počelo je drugo poluvreme
Utakmica je nastavljena. Odmah napad Zvezde i šut Tiknizjana, ali pored gola.
45. minut - Nadoknada
Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.
43. minut - Duarte se obrukao
Kakva šansa za Zvezdu. Kontra iz tri poteza. Ivanić, Arnautović, Duarte. Brazilac je iz idealne suituacije šutirao pored gola.
40. minut - Igra se između dva šesnaesterca
FCSB sad ima više loptu u posedu, Zvezda dobro postavljena vreba iz kontre.
33. minut - Dobra akcija crveno-belih
Zvezda je napravila višak, dupli pas Arnautovića i Ivanića i malo jača lopta ovog prvog.
27. minut - Tebo dobija crveni karton. Zvezda će u nastavku igrati sa 10 igrača.
27’ Tebo dobija crveni karton. Zvezda će u nastavku igrati sa 10 igrača.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 27. новембар 2025.
(0-0)
🔴⚪️ #fkcz #UEL #czvfcsb
25. minut - Nova kontra
Još jedna brza akcija FCSB po desnoj strani, ali Mateus sjajno reaguje na centaršut Krecua.
22. minut - Prva prilika za goste
Nakon brze kontre i centaršuta sa desne strane, opasna situacija pred golom Zvezde, srećomjk nije bilo nikoga od navijača rumunskog kluba.
19. minut - Ređaju se napadi
Zvezda je izvela već pet kornera od početka meča, ali to nije donelo željeni efekat.
13. minut - Inicijativa Zvezde
Zvezda napada od starta, gosti vrebaju iz povremenih kontranapada.
8. minut - Ivanić propustio veliku šansu
Brza kontra Zvezde, lopta dolazi do Ivanića koji šutira sa ivice šesnaesterca u desni donji ugao golmana Zima, a ovaj sjajnom intervencijom sprečava siguran pogodak.
5. minut - Prva šansa za Zvezdu
Crveno-beli su napali od starta, žele gol što pre. Prvu priliku imao je Arnautović, ali od svega samo korner.
21:01 - 1. minut - Utakmica je počela.
Počeo je meč po lošem i kišovitom vremenu na Marakani
20:56 Poseta na Marakani: Oko 15. hiljada ljudi prisustvuje ovom meču.
19:44 Sastavi:
Crvena zvezda (4-3- 1- 2): Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Ivanić - Arnautović, Duarte
Startnih 11 protiv FCSB.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) 27. новембар 2025.
🔴⚪️ #fkcz #UEL #czvfcsb pic.twitter.com/uvzBcxW7Ab
FCSB (4-2- 3-1): Zima – Krecu, Graovac, Ngezana, Radunović – Šut, Liksandru – Mikulesku, Olaru, Tijam – Birligea
19:36 - Trener FCSB pred Zvezdu
"Smatram da smo slične ekipe po istoriji, stilu igre i sadašnjem trenutku. Obe ekipe su prošle godine osvojile prvenstvo, a sada se vidi da možemo bolje. Ekipe poput nas i Zvezde u svakom trenutku mogu da odigraju fantastično. Nadam se da ćemo mi sutra da budemo ekipa koja će da odigra odlično i osvoji tri boda", rekao je trenef FCSB-a Elijas Haralambus
Očekivani sastav Zvezde
Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.
Zvezda pod imperativom pobede
Crvena zvezda nakon 4. kola ima četiri boda. Zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno sa Seltikom (1:1) i pobedila Lil(1:0), dok je na dva gostovanju u Portugalu upisala poraze, od Porta (1:2) i Brage (0:2).
Zvezda je trenutno 26 na tabeli i za plasman u nokaut fazu potrebna joj je pobeda.
FCSB (nekadašnja Steaua) ima tri boda iz četiri utakmice.
Autor: A.A.