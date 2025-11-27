CRVENA ZVEZDA - FCSB: Crveno-beli vode sa igračem manje (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FCSB u utakmici 5. kola Lige Evrope.

Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić sa početkom u 21 čas.

72. minut - Arnautović se spetljao

Brza kontra Zvezde, Arnautović je nepotrebno zakomplikovao i propala je odlična prilika.

69. minut - Menja Milojević

Umesto Duartea u igri je Rodrigao. Milojević pojačava odbranu.

64. minut - Inicijativa Steaue

Gosti napadaju sa igračem više, crveno-beli postavljeni u niskoj zoni.

57. minut - Sjajni Mateus

Nova opasna situacija pred golom Zvezde. Šutirao je Nikolesku Mateus sjajno intervenisao.

53. minut - Dobar pokušaj Handela

Nakon centaršuta Tiknizjana i odbitka, Handel je natrčao na loptu i šutirao, ali pravo u Zimu.

50. minut - GOOL - 1:0 - Duarte

Zvezda je povela. Išla je akcija po desnoj strani, Seol centrirao, a Duarte glavom smestio loptu u mrežu.

47. minut - Stativa

Velika sreća za Zvezdu. Pogrešio je Seol u opasnoj zoni, Olaru odlično šutirao i pogodio stativu.

22:04 - 46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Utakmica je nastavljena. Odmah napad Zvezde i šut Tiknizjana, ali pored gola.

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.

43. minut - Duarte se obrukao

Kakva šansa za Zvezdu. Kontra iz tri poteza. Ivanić, Arnautović, Duarte. Brazilac je iz idealne suituacije šutirao pored gola.

40. minut - Igra se između dva šesnaesterca

FCSB sad ima više loptu u posedu, Zvezda dobro postavljena vreba iz kontre.

33. minut - Dobra akcija crveno-belih

Zvezda je napravila višak, dupli pas Arnautovića i Ivanića i malo jača lopta ovog prvog.

27. minut - Tebo dobija crveni karton. Zvezda će u nastavku igrati sa 10 igrača.

25. minut - Nova kontra

Još jedna brza akcija FCSB po desnoj strani, ali Mateus sjajno reaguje na centaršut Krecua.

22. minut - Prva prilika za goste

Nakon brze kontre i centaršuta sa desne strane, opasna situacija pred golom Zvezde, srećomjk nije bilo nikoga od navijača rumunskog kluba.

19. minut - Ređaju se napadi

Zvezda je izvela već pet kornera od početka meča, ali to nije donelo željeni efekat.

13. minut - Inicijativa Zvezde

Zvezda napada od starta, gosti vrebaju iz povremenih kontranapada.

8. minut - Ivanić propustio veliku šansu

Brza kontra Zvezde, lopta dolazi do Ivanića koji šutira sa ivice šesnaesterca u desni donji ugao golmana Zima, a ovaj sjajnom intervencijom sprečava siguran pogodak.

5. minut - Prva šansa za Zvezdu

Crveno-beli su napali od starta, žele gol što pre. Prvu priliku imao je Arnautović, ali od svega samo korner.

21:01 - 1. minut - Utakmica je počela.

Počeo je meč po lošem i kišovitom vremenu na Marakani

20:56 Poseta na Marakani: Oko 15. hiljada ljudi prisustvuje ovom meču.

19:44 Sastavi:

Crvena zvezda (4-3- 1- 2): Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Ivanić - Arnautović, Duarte

FCSB (4-2- 3-1): Zima – Krecu, Graovac, Ngezana, Radunović – Šut, Liksandru – Mikulesku, Olaru, Tijam – Birligea

19:36 - Trener FCSB pred Zvezdu

"Smatram da smo slične ekipe po istoriji, stilu igre i sadašnjem trenutku. Obe ekipe su prošle godine osvojile prvenstvo, a sada se vidi da možemo bolje. Ekipe poput nas i Zvezde u svakom trenutku mogu da odigraju fantastično. Nadam se da ćemo mi sutra da budemo ekipa koja će da odigra odlično i osvoji tri boda", rekao je trenef FCSB-a Elijas Haralambus

Očekivani sastav Zvezde

Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.

Zvezda pod imperativom pobede

Crvena zvezda nakon 4. kola ima četiri boda. Zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno sa Seltikom (1:1) i pobedila Lil(1:0), dok je na dva gostovanju u Portugalu upisala poraze, od Porta (1:2) i Brage (0:2).

Zvezda je trenutno 26 na tabeli i za plasman u nokaut fazu potrebna joj je pobeda.

FCSB (nekadašnja Steaua) ima tri boda iz četiri utakmice.

