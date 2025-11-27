CRVENA ZVEZDA - FCSB: Sudar dva jedina evropska šampiona sa Istoka! Crveno-beli pred imperativom pobede!

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju FCSB u utakmici 5. kola Lige Evrope.
Utakmica se igra na stadionu " Rajko Mitić sa početkom u 21 čas.
Očekivani sastav Zvezde
Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.
Zvezda pod imperativom pobede
Crvena zvezda nakon 4. kola ima četiri boda. Zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno sa Seltikom (1:1) i pobedila Lil(1:0), dok je na dva gostovanju u Portugalu upisala poraze, od Porta (1:2) i Brage (0:2).
Zvezda je trenutno 26 na tabeli i za plasman u nokaut fazu potrebna joj je pobeda.
FCSB (nekadašnja Steaua) ima tri boda iz četiri utakmice.
Autor: A.A.