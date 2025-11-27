ZVEZDA SA IGRAČEM MANJE POBEDILA RUMUNSKOG VELIKANA: Duarte doneo kapitalna tri boda crveno-belima (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su FCSB rezultatom 1:0 u utakmici 5. kola Lige Evrope.

Strelac pobedonosnog gola bio je Duarte u 50. minutu.

Zvezda je od 27. minuta igrala sa igračem manje pošto je Učena dobio direktan crveni karton.

Zvezda je tako upisala drugu pobedu u Ligi Evrope i trenutno ima sedam bodova sa realnim šansama za proleće u Evropi.

Rumunski predstavnik ostao je na samo tri boda.

U narednom kolu 11. decembra Zvezda gostuje Šturmu u Gracu.

90. minut - Nadoknada

Utakmica je produžena za pet minuta.

85. minut - Katai u igri

Katai u igri umesto Arnautovića koji je čini se povređen.

81. minut - Dobar pokušaj Arnautovića

Nova kontra Zvezde. Milson je uposlio Arnautovića, ovaj iz prve jako šutirao, ali Zima brani.

80. minut - Nova izmena

Umesto Handela u igri je Milson. Pokušaće Milojević iz kontre da postigne drugi gol i reši pitanje pobednika.

75. minut - Ivanić propustio zicer!

Kakva šansa! Pogrešili su igrači Steaue, Ivanić je presekao loptu izbio sam ispred Zime, ali mu je golman rumunskog tima ukrotio šut nogom. Čini se da je mora bolje da šutne.

72. minut - Arnautović se spetljao

Brza kontra Zvezde, Arnautović je nepotrebno zakomplikovao i propala je odlična prilika.

69. minut - Menja Milojević

Umesto Duartea u igri je Rodrigao. Milojević pojačava odbranu.

64. minut - Inicijativa Steaue

Gosti napadaju sa igračem više, crveno-beli postavljeni u niskoj zoni.

57. minut - Sjajni Mateus

Nova opasna situacija pred golom Zvezde. Šutirao je Nikolesku Mateus sjajno intervenisao.

53. minut - Dobar pokušaj Handela

Nakon centaršuta Tiknizjana i odbitka, Handel je natrčao na loptu i šutirao, ali pravo u Zimu.

50. minut - GOOL - 1:0 - Duarte

Zvezda je povela. Išla je akcija po desnoj strani, Seol centrirao, a Duarte glavom smestio loptu u mrežu.

47. minut - Stativa

Velika sreća za Zvezdu. Pogrešio je Seol u opasnoj zoni, Olaru odlično šutirao i pogodio stativu.

22:04 - 46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Utakmica je nastavljena. Odmah napad Zvezde i šut Tiknizjana, ali pored gola.

45. minut - Nadoknada

Prvo poluvreme produženo je za jedan minut.

43. minut - Duarte se obrukao

Kakva šansa za Zvezdu. Kontra iz tri poteza. Ivanić, Arnautović, Duarte. Brazilac je iz idealne suituacije šutirao pored gola.

40. minut - Igra se između dva šesnaesterca

FCSB sad ima više loptu u posedu, Zvezda dobro postavljena vreba iz kontre.

33. minut - Dobra akcija crveno-belih

Zvezda je napravila višak, dupli pas Arnautovića i Ivanića i malo jača lopta ovog prvog.

27. minut - Tebo dobija crveni karton. Zvezda će u nastavku igrati sa 10 igrača.

25. minut - Nova kontra

Još jedna brza akcija FCSB po desnoj strani, ali Mateus sjajno reaguje na centaršut Krecua.

22. minut - Prva prilika za goste

Nakon brze kontre i centaršuta sa desne strane, opasna situacija pred golom Zvezde, srećomjk nije bilo nikoga od navijača rumunskog kluba.

19. minut - Ređaju se napadi

Zvezda je izvela već pet kornera od početka meča, ali to nije donelo željeni efekat.

13. minut - Inicijativa Zvezde

Zvezda napada od starta, gosti vrebaju iz povremenih kontranapada.

8. minut - Ivanić propustio veliku šansu

Brza kontra Zvezde, lopta dolazi do Ivanića koji šutira sa ivice šesnaesterca u desni donji ugao golmana Zima, a ovaj sjajnom intervencijom sprečava siguran pogodak.

5. minut - Prva šansa za Zvezdu

Crveno-beli su napali od starta, žele gol što pre. Prvu priliku imao je Arnautović, ali od svega samo korner.

21:01 - 1. minut - Utakmica je počela.

Počeo je meč po lošem i kišovitom vremenu na Marakani

20:56 Poseta na Marakani: Oko 15. hiljada ljudi prisustvuje ovom meču.

19:44 Sastavi:

Crvena zvezda (4-3- 1- 2): Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Ivanić - Arnautović, Duarte

FCSB (4-2- 3-1): Zima – Krecu, Graovac, Ngezana, Radunović – Šut, Liksandru – Mikulesku, Olaru, Tijam – Birligea

19:36 - Trener FCSB pred Zvezdu

"Smatram da smo slične ekipe po istoriji, stilu igre i sadašnjem trenutku. Obe ekipe su prošle godine osvojile prvenstvo, a sada se vidi da možemo bolje. Ekipe poput nas i Zvezde u svakom trenutku mogu da odigraju fantastično. Nadam se da ćemo mi sutra da budemo ekipa koja će da odigra odlično i osvoji tri boda", rekao je trenef FCSB-a Elijas Haralambus

Očekivani sastav Zvezde

Mateuš - Seol, Učena, Veljković, Tiknizjan - Krunić, Elšnik, Hendel - Milson, Arnautović, Ivanić.

Zvezda pod imperativom pobede

Crvena zvezda nakon 4. kola ima četiri boda. Zvezda je na svom terenu odigrala nerešeno sa Seltikom (1:1) i pobedila Lil(1:0), dok je na dva gostovanju u Portugalu upisala poraze, od Porta (1:2) i Brage (0:2).

Zvezda je trenutno 26 na tabeli i za plasman u nokaut fazu potrebna joj je pobeda.

FCSB (nekadašnja Steaua) ima tri boda iz četiri utakmice.

