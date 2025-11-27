BRAVOOOO! SRBIJA POBEDILA ŠVAJCARSKU POSLE EPSKOG PREOKRETA! Gosti vodili +23, svi su mislili da je gotovo, a onda se desilo čudo..

Dušan Alimpijević je pobedom debitovao na klupi Orlova, pošto je košarkaška reprezentacija Srbije večeras savladala selekciju Švajcarske u prvoj utakmici kvalifikacija za Mundobasket rezultatom 90:86.

Gledali smo neverovatan meč koji je od samog početka krenuo u lošem smeru po naš nacionalni tim. Gosti su za nešto više od četiri minuta stekli prednost od 13:6, primoravši selektora Dušana Alimpijevića da zatraži rani tajm-aut kako bi zaustavio nalet raspoloženog protivnika.

Kratka pauza probudila je Orlove, zahvaljujući energiji Dušana Ristića i njegovih pet vezanih poena, Srbija je uspela da se primakne. Ipak, Švajcarci su odigrali gotovo savršenu prvu četvrtinu, šut je „išao“, pogodili su čak pet trojki i ponovo se odlepili, završivši uvodnu deonicu sa dvocifrenim vođstvom – 30:20.

Druga četvrtina donela je nastavak švajcarske rafalne paljbe. U jednom trenutku razlika je narasla i na ogromnih +20, dok je Srbija u naletima uspevala da zapreti, ali nikako i da uhvati pravi ritam. Gubile su se lopte, kasnilo se u odbrani, a precizni gosti su svaku grešku znali da kazne i održe komfornu prednost.

Orlovi su sredinom druge deonice uspeli da spuste minus na 13, ali je Švajcarska brzo uzvratila i na poluvreme otišla sa kolosalnih +23.

U trećoj četvrtini Srbija je konačno zaigrala onako kako se od nje očekuje. Serijom 7:0 na startu i mnogo boljom energijom, tim Dušana Alimpijevića pokazao je da nije spreman da se preda. Orlovi su značajno podigli nivo igre u odbrani, napad je prodisao, pa je razlika spala čak na samo 9 poena, što je vratilo tračak nade da je veliki preokret možda ipak moguć.

Završena je utakmica!

Srbija - Švajcarska: 90:86

39. minut - Drama!

Tanasković poentira posle ofanzivnog skoka 83:83

Ristić poentira pod faulom! 86:82

Fofana pogađa 88:86

Miljenović siguran na liniji za slobodna bacanja 90:86

38. minut - Blaga prednost Srbije!

Miljenović pogađa dva slobodna bacanja 81:79

Gravet potom poentira pod faulom, pa

37. minut - Alimpijević traži tajm-aut!

Mambo pogađa iz teške pozicije, selektor Srbije traži tajm-aut 79:77

36. minut - Dušan Ristić!!!

Još jedna trojka, Srbija ima +5 poena prednosti!

35. minut - Izjednačenje!

Jaramaz postiže trojku za 72:72

34. minut - Tako je, bre!

Miljenović pogađa trojku, prednost Švajcarske se potpuno istopila 69:72

32. minut - Još jedna trojka Ristića!

Kapiten Srbije ponovo cepa mrežicu, on već ima 17 poena na svom kontu!

31. minut - Sjajan potez Ristića!

Kapiten Srbije se odlično snašao i lako poentirao na otvaranju poslednje deonice!

Završena je treća četvrtina!

Srbija - Švajcarska: 59:70

26. minut - Šumaher ima tri slobodna bacanje!

Fauliran je košarkaš Švajcarske pri šutu za tri poena, pa je potom pogodio tri slobodna bacanja

25. minut - Prilika za 2+1!

Tanasković poentira pod faulom, pa pogađa dodatno slobodno bacanje! 47:59

24. minut - Trojkaaaa!

Momirov je ostao sam u ćošku i pogodio veoma važnu trojku za 44:59

22. minut - Miljenović precizan sa penala!

Dva slobodna bacanja je pogodio Miljenović, a onda je Momirov pogodio trojku!

21. minut - Jaramaz pogađa!Košarkaš Srbije precizan sa poludistance 36:57

Završena je druga četvrtina!

20.minut - Fofana postiže trojku sa pola terena!

Neverovatno šta je pogodio košarkaš Švajcafrske u poslednjoj sekundi prvog poluvremena 34:57

20. minut - Fofana ne maši...

Nova najveća razlika za Švajcarsku, sada je +22

19. minut - Ponovo je +20 za Švajcarsku!

Šumaher pogađa dva slobodna bacanja 32:52

17. minut - 2/2 sa linije za slobodna bacanja!

Miljenović je pogodio dva slobodna bacanja, gosti imaju +13

16. minut - Orlovi konačno zaigrali...

Balša Koprivica je vezao četiri poena, trener Švajcarske je zatražio tajm-aut posle mini serije Srbije!

Katastrofalno prvo poluvreme Srbije.



Orlovi gube od Švajcarske, 34:57, posle 20 minuta igre.



Foto: FIBA pic.twitter.com/L3cUjsSrak — B92.sport (@B92sport) 27. новембар 2025.

15. minut - Trojka uz zvuk sirene!

Miljenović je na isteku napada pogodio trojku, videćemo hoće li ovo uspeti da razmrda naše košarkaše

14. minut - Gosti ne mogu da promaše...

Osma trojka za Švajcarsku, sve im ulazi večeras... 21:41

12. minut - Alimpijević mora da reaguje!

Ovo je neverovatno, Švajcarska već ima +16 poena prednosti!

11. minut - Solka 3/3 za tri poena!

Još jedna njegova trojka...

Završena je prva četvrtina!

Srbija - Švajcarska: 20:30

10. minut - Raste prednost Švajcarske!

Gosti su u finišu prve deonice došli do dvocifrene prednosti! 20:30

9. minut - Švajcarci imaju +7

Šumaher postiže još jednu trojku za svoju reprezentaciju 18:25

7. minut - Pljušte trojke na obe strane!

Prvo je Granvorka pogodio trojku za Švajcarsku, a onda je Tanasković na drugoj strani parketa odgovorio istom merom!

6. minut - Izjednačenje!

Momirov pogađa sa poludistance nakon sjajne akcije Srbije 13:13

5. minut - Pet vezanih poena Ristića...

Kapiten Srbije poentira posle tajm-auta, a onda i postiže trojku za 11:13

4. minut - Gosti bolje otvorili utakmicu!

Loš početak Srbije, posle nešto više od četiri minuta gosti vode rezultatom 13:6, što je Dušana Alimpijevića nateralo da zatraži tajm-aut!

3. minut - Ponovo Tanasković...

Laki poeni za srpskog košarkaša, a onda gosti poentiraju u kontri za +5

2. minut - Trojka za goste!

Gravet je ostao sam posle sjajne akcije i pogodio trojku za 2:3

1. minut - Počela je utakmica!

Prve poene za našu reprezentaciju postiže Nikola Tanasković!

Селектор мушке сениорске репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је 12 играча за утакмицу са Швајцарском у новембарском ФИБА квалификационом прозору за Светско првенство. pic.twitter.com/t6egyNhAMr — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 27. новембар 2025.

Autor: A.A.