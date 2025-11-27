SRBIJA - ŠVAJCARSKA: Šta se ovo dešava sa Orlovima? Šokantna igra naših košarkaša, gosti već imaju ubedljivu prednost!

Košarkaška reprezentacija Srbije danas započinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.
Naš nacionalni tim večeras u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić igra sa Švajcarskom.
Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.
Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.
TOK UTAKMICE:
15. minut - Trojka uz zvuk sirene!
Miljenović je na isteku napada pogodio trojku, videćemo hoće li ovo uspeti da razmrda naše košarkaše
14. minut - Gosti ne mogu da promaše...
Osma trojka za Švajcarsku, sve im ulazi večeras... 21:41
12. minut - Alimpijević mora da reaguje!
Ovo je neverovatno, Švajcarska već ima +16 poena prednosti!
11. minut - Solka 3/3 za tri poena!
Još jedna njegova trojka...
Završena je prva četvrtina!
Srbija - Švajcarska: 20:30
10. minut - Raste prednost Švajcarske!
Gosti su u finišu prve deonice došli do dvocifrene prednosti! 20:30
9. minut - Švajcarci imaju +7
Šumaher postiže još jednu trojku za svoju reprezentaciju 18:25
7. minut - Pljušte trojke na obe strane!
Prvo je Granvorka pogodio trojku za Švajcarsku, a onda je Tanasković na drugoj strani parketa odgovorio istom merom!
6. minut - Izjednačenje!
Momirov pogađa sa poludistance nakon sjajne akcije Srbije 13:13
5. minut - Pet vezanih poena Ristića...
Kapiten Srbije poentira posle tajm-auta, a onda i postiže trojku za 11:13
4. minut - Gosti bolje otvorili utakmicu!
Loš početak Srbije, posle nešto više od četiri minuta gosti vode rezultatom 13:6, što je Dušana Alimpijevića nateralo da zatraži tajm-aut!
3. minut - Ponovo Tanasković...
Laki poeni za srpskog košarkaša, a onda gosti poentiraju u kontri za +5
2. minut - Trojka za goste!
Gravet je ostao sam posle sjajne akcije i pogodio trojku za 2:3
1. minut - Počela je utakmica!
Prve poene za našu reprezentaciju postiže Nikola Tanasković!
Селектор мушке сениорске репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је 12 играча за утакмицу са Швајцарском у новембарском ФИБА квалификационом прозору за Светско првенство. pic.twitter.com/t6egyNhAMr— Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 27. новембар 2025.
Autor: A.A.