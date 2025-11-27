SRBIJA - ŠVAJCARSKA: Šta se ovo dešava sa Orlovima? Šokantna igra naših košarkaša, gosti već imaju ubedljivu prednost!

Košarkaška reprezentacija Srbije danas započinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine.

Naš nacionalni tim večeras u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić igra sa Švajcarskom.

Podsetimo, izabranici Dušana Alimpijevića za tri dana gostuju reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U kvalifikacionoj grupi C je još i selekcija Turske.

Tri najbolje plasirane ekipe iz grupe plasiraće se u narednu fazu kvalifikacija, uz prenošenje bodova, i ukrstiće se sa grupom D u kojoj su reprezentacije Velike Britanije, Italije, Islanda i Litvanije.

TOK UTAKMICE:

15. minut - Trojka uz zvuk sirene!

Miljenović je na isteku napada pogodio trojku, videćemo hoće li ovo uspeti da razmrda naše košarkaše

14. minut - Gosti ne mogu da promaše...

Osma trojka za Švajcarsku, sve im ulazi večeras... 21:41

12. minut - Alimpijević mora da reaguje!

Ovo je neverovatno, Švajcarska već ima +16 poena prednosti!

11. minut - Solka 3/3 za tri poena!

Još jedna njegova trojka...

Završena je prva četvrtina!

Srbija - Švajcarska: 20:30

10. minut - Raste prednost Švajcarske!

Gosti su u finišu prve deonice došli do dvocifrene prednosti! 20:30

9. minut - Švajcarci imaju +7

Šumaher postiže još jednu trojku za svoju reprezentaciju 18:25

7. minut - Pljušte trojke na obe strane!

Prvo je Granvorka pogodio trojku za Švajcarsku, a onda je Tanasković na drugoj strani parketa odgovorio istom merom!

6. minut - Izjednačenje!

Momirov pogađa sa poludistance nakon sjajne akcije Srbije 13:13

5. minut - Pet vezanih poena Ristića...

Kapiten Srbije poentira posle tajm-auta, a onda i postiže trojku za 11:13

4. minut - Gosti bolje otvorili utakmicu!

Loš početak Srbije, posle nešto više od četiri minuta gosti vode rezultatom 13:6, što je Dušana Alimpijevića nateralo da zatraži tajm-aut!

3. minut - Ponovo Tanasković...

Laki poeni za srpskog košarkaša, a onda gosti poentiraju u kontri za +5

2. minut - Trojka za goste!

Gravet je ostao sam posle sjajne akcije i pogodio trojku za 2:3

1. minut - Počela je utakmica!

Prve poene za našu reprezentaciju postiže Nikola Tanasković!

Селектор мушке сениорске репрезентације Србије Душан Алимпијевић одредио је 12 играча за утакмицу са Швајцарском у новембарском ФИБА квалификационом прозору за Светско првенство. pic.twitter.com/t6egyNhAMr — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 27. новембар 2025.

Autor: A.A.