AKTUELNO

Košarka

POSTOJI JEDAN UGOVOR KOJI SE NE RASKIDA: Oglasila se Evroliga zbog Željka Obradovića!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Neverovatne slike iz Beograda obišle su svet u rekordnom roku.

Navijači Partizana na aeodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekali su Željka Obradovića, koji je sleteo iz Atine sa željom da ga ubede da promeni svoju odluku i povuče ostavku.

Ipak, doček Grobara za Obradovića oduševio je košarkaški svet, a tim povodom se oglasila i Evroliga.

Tako, na zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, pojavio se niz videa sa aerodroma "Nikola Tesla".

"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podneo je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida - lojalnost", napisali su oni.

Autor: A.A.

#Evroliga

#Željko Obradović

POVEZANE VESTI

Domaći

DANAS VAŽI ZA JEDNU OD NAJLEŠIH ŽENA, A NEKAD JE IZGLEDALA TOTALNO DRUGAČIJE! Isplivale slike Dunje Jovanić iz mladosti - da li ste bi je prepoznali?!

Košarka

PRIZOR KOJI KIDA DUŠU! Najpotresnija scena na Dekijevom oproštaju u 'Čejs centru' - Supruga Nataša i deca GRCAJU U SUZAMA! (VIDEO)

Zadruga

'S BRDA SI DOŠLA, BUDALO' Danka osula žestoku paljbu po Aniti i Anđelu, pa optužila Slađu da ima seksualne odnose za novac! (VIDEO)

Košarka

'HAJDE BAŠ DA VIDIMO' Evroliga se oglasila zbog Željka Obradovića - Čelnici elitnog takmičenja podsetili na žestoke REČI trenera Partizana

Hronika

TEŽAK UDES KOD VRŠCA, IMA MRTVIH! Vatrogasci izvlačili telo stradalog iz slupanog vozila

Hronika

KLINAC (17) ZAPRETIO PIŠTOLJEM I OTEO 142.000 DINARA IZ KLADIONICE Policija u Novom Pazaru uhvatila razbojnika