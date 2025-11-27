POSTOJI JEDAN UGOVOR KOJI SE NE RASKIDA: Oglasila se Evroliga zbog Željka Obradovića!

Neverovatne slike iz Beograda obišle su svet u rekordnom roku.

Navijači Partizana na aeodromu "Nikola Tesla" u Beogradu dočekali su Željka Obradovića, koji je sleteo iz Atine sa željom da ga ubede da promeni svoju odluku i povuče ostavku.

Ipak, doček Grobara za Obradovića oduševio je košarkaški svet, a tim povodom se oglasila i Evroliga.

Tako, na zvaničnim kanalima na društvenim mrežama, pojavio se niz videa sa aerodroma "Nikola Tesla".

"Potpuno ludilo u Beogradu trenutno. Podneo je ostavku na papiru, ali navijači Partizana pokazuju da postoji jedan ugovor koji se ne raskida - lojalnost", napisali su oni.

Utter madness in Belgrade right now 🤯



He resigned on paper, but the @PartizanBC fans show the one contract that can’t be broken is loyalty 👏 pic.twitter.com/As3jCnxuDS — EuroLeague (@EuroLeague) 27. новембар 2025.

Autor: A.A.