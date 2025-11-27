Delije na Marakani razvile moćnu šetalicu za 'braću': Usledio fenomenalan odgovor Rumuna (FOTO)

Fudbaleri Crvene zvezde i FCSB-a igraju utakmicu petog kola Lige Evrope na stadionu "Rajko Mitić". Loše vreme uticalo je na slabiju posetu na stadionu, a Zvezda će probati da dođe do druge pobede, nakon one protiv Lila u prošlom kolu.

Poznato je da su Rumuni redovno uz srpski narod i da navijači međusobno neguju sjajne odnose. To smo mogli da zaključimo i po samoj koreografiji koja se pojavila na Severu.

Delije su razvile šetalicu sa grbovima Rumunije i Srbije uz natpis pravoslavna braća. Ubrzo je usledio odgovor sa druge strane.

Rumuni su na suprotnom kraju stadiona uzvikivali Srbija, Srbija i tako oduševili sve prisutne.

Autor: Marija Radić