Delije na Marakani razvile moćnu šetalicu za 'braću': Usledio fenomenalan odgovor Rumuna (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs ||

Fudbaleri Crvene zvezde i FCSB-a igraju utakmicu petog kola Lige Evrope na stadionu "Rajko Mitić". Loše vreme uticalo je na slabiju posetu na stadionu, a Zvezda će probati da dođe do druge pobede, nakon one protiv Lila u prošlom kolu.

Poznato je da su Rumuni redovno uz srpski narod i da navijači međusobno neguju sjajne odnose. To smo mogli da zaključimo i po samoj koreografiji koja se pojavila na Severu.

Delije su razvile šetalicu sa grbovima Rumunije i Srbije uz natpis pravoslavna braća. Ubrzo je usledio odgovor sa druge strane.

Rumuni su na suprotnom kraju stadiona uzvikivali Srbija, Srbija i tako oduševili sve prisutne.

CRVENA ZVEZDA - FCSB: Sudar dva jedina evropska šampiona sa Istoka, crveno-beli napadaju (FOTO)

Autor: Marija Radić

#Crvena Zvezda

#FCSB

#Navijači

#fudbal

#šetalica

