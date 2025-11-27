'DAO SAM SVOJ MAKSIMUM' Krunić nakon pobede Zvezde: Najvažnije je da smo izborili pobedu

Fudbaler Crvene zvezde Rade Krunić izjavio je večeras u Beogradu da je zadovoljan pobedom protiv rumunske ekipe FCSB u petom kolu Lige Evrope.

Fudbaleri Crvene zvezde su večeras pobedili FCSB rezultatom 1:0. Zvezda je meč završila sa fudbalerom manje, pošto je u 27. minutu isključen Frenklin Tebo Učena.

"U suštini nisam imao problem što se tiče utakmice, u smislu fizičke spreme se nisam najbolje osećao, ali dao sam svoj maksimum, koliko mogu da dam. Igrač manje nije doprineo da se bolje osećam, ali smo izdržali. Moralo je mnogo više da se trči, ali hvala mojim saigračima što su pomogli i što smo izborili pobedu, kao i protiv Lila. Izborili smo pobedu koja je bila teška, ali je otišla na našu vodenicu i hvala Bogu na tome", rekao je Krunić posle meča.

"Kada je Učena dobio crveni, ja sam prešao na poziciju štopera, nije lako promeniti poziciju usred utakmice. Lakše je biti na prirodnoj poziciji, jer gledam protivnike i spremam se za meč na drugačiji način i znam šta me očekuje. Bilo je teško i intenzivno, ali smo izborili smo pobedu i mislim da je to najvažnije", dodao je Krunić.

On je istakao da je ovo bila timska pobeda Zvezde.

"Mislim da nismo imali igrača manje, imali bismo više šansi, a i sa igračem manje smo ih terali na greške u početnoj fazi napada, time smo i njih poljuljali. Bila je bitna defanziva od prvog do poslednjeg igrača, a ova pobeda je plod rada svih na terenu", istakao je Krunić.

Fudbaleri Crvene zvezde će u narednom, šestom kolu LE gostovati Šturmu.

Autor: Marija Radić