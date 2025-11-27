AKTUELNO

Fudbal

MILOJEVIĆ POSLE POBEDE NAD FCSB: Zahtevna i teška utakmica

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Nenad Mihajlović ||

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na stadionu "Rajko Mitić" rumunsku ekipu FCSB (bivša Steaua) sa 1:0, u utakmici petog kola ligaške faze Lige Evropa.

Trener crveno-belih Vladan Milojević izneo je prve utiske.

"Mislim da je bila zahtevna i teška utakmica. Moram da pohvalim svoj stručni šrab. Mislim da je bio bitan taj 27. minut, nismo odustali, to sam rekao i momcima, imali smo energiju. Imali smo dosta problema, sa nekim igračima koji ne igraju na svojim mestima, imali smo i Radeta koji je tražio izmenu, igrao je pod blokadama, ponosam sam na njihovu radnu etiku. Videli ste kako je odradio svoju poziciju na mestu centarhalfa. To nam je olakšalo sa pomeranjem Duartea i on je tražio izmenu. Svi su bili sjajni, zasluženo smo pobedili. Stativa Steaue, mislim da smo zaslužili, idemo dalje", rekao je Milojević i dodao:

Foto: Pink.rs

"Čim ste kročili u Crvenu zvezdu, to je enormni pritisak. To je nešto što nosi ovaj grb, mislim da ćemo prebroditi utakmice koje imamo. Sada imamo utakmicu u Zaječaru, posle toga u četvrtak Čukarički, ali to su slatke muke jer smo mi tako odabrali", zaključio je trener Zvezde.

'DAO SAM SVOJ MAKSIMUM' Krunić nakon pobede Zvezde: Najvažnije je da smo izborili pobedu

Autor: Marija Radić

#Crvena Zvezda

#FCSB

#Pobeda

#Vladan Milojević

#izjava

