EVO ZAŠTO OBRADOVIĆ NEĆE DA SE VRATI NA KLUPU: Igrači su ogroman problem...

Navijači Partizana su dobili vesti koje sa nestrpljenjem čekaju, a ovo su detalji.

Željko Obradović neće ostati trener Partizana! Iskusni stručnjak nije pristao na molbe Upravnog odbora kluba da promeni svoju odluku o neopozivoj ostavci. Međutim, klub će ostaviti prostora do subote da evenutalno dođe do prekreta, ali to je malo verovatno.

Šta je glavni razlog ove odluke Obradovića?

Kako saznajemo, Željko je pred Upravom rekao da oseća kako igrači apsolutno ne reaguju na ono što traži, niti da to sprovode u delo i da prosto nema više prostora da nastave saradnju.

Uskoro opširnije...

Autor: A.A.