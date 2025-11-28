Evo kada Partizan saopštava konačnu odluku po pitanju Željka Obradovića

Burna sednica UO Partizana završena, ali i dalje se čeka definitivna odluka.

KK Partizan i Željko Obradović će saopštiti konačnu odluku sutra (u subotu) u 11 časova, piše Kurir. I dalje je odgovor iskusnog stručnjaka - ne.

Da li je moguće da dođe do promene? Teško je verovati obzirom na ogromne probleme na relaciji Obradović - igrači o čemu je Željko otvoreno pričao na sednici UO.

Tada će biti održana nova vanredna sednica UO i zatim će se rukovodstvo kluba obratiti javnosti.

Željko Obradović nije pristao da povuče ostavku, ali konačna odluka je ostavljena za subotu, po želji UO koji hoće po svaku cenu da se Obradović predomisli. Međutim, to neće da bude uopšte lak posao.

Problem je ogroman u igračima koji navodnim rečima Obradovića - ne sprovode ono što traži do njih i to je najveći problem. On je rekao kako ne može tu više ništa da učini.

Na sve ono što on traži od njih - ne dobija adekvatan odgovor. I kada je tako, ne može da bude ni rezultata.

