RONALDO POKAZAO NOVI SAT: Koštao kao luksuzna vila! Ima 800 komponenti, a napravljeno je svega 18 primeraka (FOTO)

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Kristijano Ronaldo nedavno je pokazao novi sat koji ima u svojoj kolekciji.

Prilikom gostovanja kod Pirsa Morgana, portugalski fudbaler je na ruci imao sat koji je proizveden u svega 18 primeraka.

Tokom razgovora s Morganom, Ronaldo je nosio sat koji savršeno odražava njegov status – "Jacob & Co. Twin Turbo Furious Baguette". Reč je o izuzetno retkom i tehnički složenom modelu čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 1,25 miliona evra. Ovaj sat nije samo pokazivač vremena, već i simbol vrhunskog inženjerstva i draguljarske umetnosti.

Kućište prečnika 57 mm izrađeno je od 18-karatnog belog zlata i, zajedno s kopčom, ukrašeno je s ukupno 362 "baguette" dijamanta najvišeg kvaliteta. Ovi precizno brušeni dragulji stvaraju blistavu površinu koja ostavlja bez daha.

No, prava vrednost ovog sata krije se u njegovom mehanizmu. Pokreće ga složeni kalibar JCFM05 koji se sastoji od 832 komponente, a srce mehanizma čine dva troosna turbijona. Ovi minijaturni kavezi, koji se okreću na tri različite ose, dizajnirani su kako bi prkosili gravitaciji i osigurali besprekornu tačnost.

Uz to, sat poseduje i decimalni minutni repetitor, retku komplikaciju koja zvučnim signalima označava sate, desetke minuta i minute. Celokupni dizajn inspiriran je svetom hiperautomobila, što ga čini savršenim izborom za Ronalda, poznatog zaljubljenika u brze automobile.

