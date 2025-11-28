SVETSKI KUP U KOPER MARTINU: Austrijanac Brenštajner pobedio u veleslalomu

Austrijski skijaš Štefan Brenštajner pobedio je večeras u veleslalomu, trci Svetskog kupa voženoj u Koper Mauntinu u Koloradu.

Brenštajner je bio najbrži i posle prve vožnje, a pobedio je rezultatom 1:13,27 minuta i ostvario prvi trijumf u karijeri u Svetskom kupu.

Drugo mesto zauzeo je Norvežanin Henrik Kristofersen sa 0,95 sekundi zaostatka.

Hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzeo je treće mesto sa sekundom zaostatka.

Austrijanac Marko Švarc bio je četvrti, Italijan Aleks Vinacer peti, a Žan Kranjec iz Slovenije šesti.

Uoči trke veliki favorit za pobedu Švajcarac Mark Odermat nije završio prvu vožnju, pošto je izgubio kontrolu dok je imao najbolje vreme na stazi. To je prvi put od prošlog decembra da nije završio veleslalomsku trku.

U plasmanu veleslaloma Brenštajner je prvi sa 150 bodova, ispred sunarodnika Marka Švarca koji ima 130 i trećeplasiranog Kristofersena sa 110 bodova. Odermat je četvrti sa 100 bodova.

U generalnom plasmanu Svetskog kupa Odermat je prvi sa 200 bodova, Švarc je drugi sa 166, a treći je Kristofersen sa 158 bodova.

Brenštajner je peti sa 150 bodova.

Autor: Marija Radić