TEŽAK ŠAMAR ZA JOKIĆA I NAGETSE! Srbinu ukrali tripl-dabl, a Denver doživeo bolan poraz koji će pamtiti do kraja sezone!

Denver Nagetsi poraženi su od oslabljenog San Antonija i to u Koloradu



Denver Nagetsi i Nikola Jokić imali su veče koje će što pre želeti da zaborave.

U noći između petka i subote Nagetsi su u Koloradu dočekali San Antonio Sparse u okviru NBA kupa i poraženi su sa 139:136.

Ovim porazom su Sparsi, za koje zbog povrede nije igrao Viktor Vembanjama, stigli do prvog mesta u svojoj grupi u NBA kupu, te su prošli dalje, a u direktnom duelu eliminisali su Nagetse koji će završiti ovo takmičenje, te će poraz pamtiti do kraja sezone.

Nikola Jokić je meč završio sa 21 poenom, deset asistencija i devet skokova, a zanimljivo je da mu je deseti skok prvobitno dodeljen, a potom i oduzet, tako da mu je tripl-dabl na neki način ukraden.

Denver je vodio na poluvremenu sa 74:59 i to posle furiozne druge deonice koju je dobio sa 41:18. Ipak, Sparsi su napravili seriju od 20:3 u trećoj četvrtini, poveli sa 103:101 i uveli meč u neizvesnu završnicu u kojoj su se bolje snašli košarkaši San Antonija.

Džamal Marej je bio najefikasniji u poraženom timu sa 34 poena, sedam asistencija i četiri skoka, a Kem Džonson je dodao 28 poena i šest skokova. Kod Sparsa se istakao Devin Vasel sa 35 poena, Džulijan Šampanj imao je 25 poena i deset skokova, dok je Diaron Foks ubacio 15 poena i dodao 12 asistencija.

Kada je tabela Zapada u pitanju, Denver je pao na četvrto mesto sa skorom 13-5, koliko imaju i Sparsi na petoj poziciji.

Autor: D.Bošković