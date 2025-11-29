AKTUELNO

'NAJTEŽI PORAZ U ISTORIJI PARTIZANA!' Sale Đorđević se oglasio zbog Željka Obradovića! Poslao je BRUTALNU poruku koja odzvanja!

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Situacija u Partizanu i slučaj Željka Obradovića, već danima centralna su tema košarkaške javnosti u Srbiji, ali i Evropi.

I dalje se ne zna sudbina legendarnog trenera kog su podržali mnogi posle odluke da da neopozivu ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana.

Jedan od ljudi koji se oglasio je i Aleksandar Saša Đorđević, koji je istakao kako je ovo najveći poraz Partizana u istoriji.

Sale je na “X” nalogu okačio sliku generacije iz 1992. godine koja je postala šampion Evrope na čelu sa Željkom Obradovićem, uz sledeću poruku:

- Partizan je izgubio (od) Željka - ovo je najteži poraz u istoriji KKP. Nije se smeo dozvoliti ovakav ishod. A ja i moji nekadasnji saigrači,kao i uvek uz našeg najboljeg trenera, svim srcem i s velikom, večitom zahvalnošću - ekipa ‘92.


Šta će se desiti sa Željkom Obradovićem i Partizanom trebalo bi da saznamo u subotu posle 11 časova, jer će čelnici crno-belih i legendarni trener tada imati još jedan sastanak.

Autor: D.Bošković

