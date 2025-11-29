AKTUELNO

Košarka

NOVA OSVETA LUKE DONČIĆA! Slovenac ponovo uništio bivši klub, Lejkersi nastavili pohod ka trofeju!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Jessie Alcheh ||

Luka Dončić bio je najzaslužniji za pobedu Los Anđeles Lejkersa protiv Dalas Maveriksa

Los Anđeles Lejkersi savladali su Dalas Maverikse sa 129:119 i plasirali su se u četvrtfinale NBA kupa, a do pobede ih je predvodio nezaustavljivi Luka Dončić.

Dončić je duel završio sa 35 poena, 11 asistencija i pet skokova, a imao je podršku u vidu Ostina Rivsa koji je ubacio 38 poena i dodao osam skokova.

Lebron Džejms je susret završio sa 13 poena, dok su se kod Dalasa istakli Vašington sa 22 poena i devet skokova i Nembard (17 poena).

Na ovaj način Luka Dončić je nastavio sa osvetom ka bivšem timu iz kog je oteran, a Lejkersi će imati priliku da stignu do trofeja u NBA kupu.

Takođe, Lejkersi su na ovaj način skočili na drugo mesto Zapada sa skorom 14-4, iza neprikosnovene Oklahome, koja je sa 123:119 porazila Finiksa Sanse, na krilima 37 poena i osam asistencija Šeja Gildžes-Aleksandera.

U četvrtfinalu NBA kupa sastaće se Orlando - Majami i Toronto - Njujork na Istoku, kao i Oklahoma - Finiks i Lejkersi - San Antonio na Zapadu.

Autor: D.Bošković

#Osveta

#Trofej

#kosarka

#luka doncic

#pohod

#slovenac

POVEZANE VESTI

Košarka

OGLASILA SE MAJKA LUKE DONČIĆA: Evo šta je rekla o šokantnom 'trejdu' njenog sina iz Dalasa u Los Anđeles!

Košarka

DALAS TREJDOVAO LUKU DONČIĆA! Poznato gde Slovenac nastavlja karijeru

Košarka

Nakon šokantne razmene Luka stigao u LA: Pogledajte kakav doček su mu priredili Lejkersi (VIDEO)

Košarka

INFORMACIJA O LUKI DONČIĆU U KOJU JE TEŠKO POVEROVATI! Slovenac je teži nego prošle godine! Evo šta mu je donela nestvarna transformacija

Košarka

Navijači Dončića doveli do suza: Slovenac se rasplakao, pa UNIŠTIO bivši tim!

Dom, Lepota i Moda

Ko je supruga Luke Dončića? Ljubavna priča sa fatalnom Anamarijom traje 9 godina! Broj na njegovom dresu krije poruku (FOTO)