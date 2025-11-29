ALEKSEJ POKUŠEVSKI SE PONOVO OGLASIO ZBOG ŽELJKA OBRADOVIĆA! Objavio je fotografiju i napisao SAMO DVE REČI koje govore APSOLUTNO SVE! (FOTO)

Aleksej Pokuševski imao je novu poruku za Željka Obradovića

Subota, 29. novembar, trebalo bi da bude dan odluke za Željka Obradovića i Partizan.

Za 11 časova zakazan je novi sastanak čelnika crno-belih i legendarnog trenera i posle njega će se znati više o tome da li će Žoc ostati na mestu šefa stručnog štaba Partizana.



Mnogi ljudi iz sveta košarke stali su uz Obradovića, a podršku su mu pružili i pojedini igrači Partizana. Jedan od njih je i Aleksej Pokuševski, koji se već jednom oglasio na društvenim mrežama kada je uz zajedničku fotografiju sa Žocom napisao sledeće:

- Hvala na svemu. Nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan.



Sada se Pokuševski ponovo oglasio zajedničkom fotografijom sa Obradovićem, te je napisao samo dve reči koje govore apsolutno sve:

- Do kraja! - stoji u objavi Pokua koji je još jednom pružio podršku Obradoviću.

Autor: D.Bošković