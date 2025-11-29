DRAMA PRIPALA NOVOM BEOGRADU: Ćuk i Glušac srušili Radnički u finišu za plasman u finale Kupa!

Novi Beograd uspeo je da se plasira u finale Kupa Srbije u vaterpolu

Vaterpolisti Novog Beograda plasirali su se u finale Kupa Srbije, pošto su u veoma uzbudljivom polufinalu, pred punim tribinama bazena Sportskog centra u Futogu, pobedili Radnički rezultatom 9:10.

Beogradski klub se plasirao u svoje peto finale Kupa i u subotu će imati priliku da po treći put u nizu osvoji ovaj trofej, dok su, sa druge strane, Kragujevčani po četvrti put poraženi u polufinalu.

Radnički je poveo posle dva minuta igre golom Pera Jakšića, ali je to bilo jedino vođstvo Radničkog na ovom meču. Odmah je izjednačio Miloš Ćuk, a u narednim minutima Novi Beograd je iskoristio još dve situacije sa igračem više i poveo je 3:1. U furioznoj završnici prvog perioda Kragujevčani su poravnali na 3:3.

Novi Beograd je nastavio da igra u svom ritmu i sredinom drugog perioda napravio je seriju od tri vezana gola, te je poveo sa 7:4. Radnički je pred odlazak na odmor zatresao mrežu, a posle 90 sekundi igre u nastavku prišao je na samo gol zaostatka. Međutim, Novi Beograd je uzvratio na isti način i sa dva brza pogotka se odvojio i poveo 9:6. Nalet je prekinuo Viktor Rašović, a na početku četvrtog perioda Angelos Vlahopulos je pogodio za 9:8. Posle velike greške Novog Beograda, Nikola Murišić je doneo prvo izjednačenje posle više od 16 minuta. Ušlo se u dramatičnih pet minuta, grešilo se na obe strane, Radnički nije koristio igrača više, Novi Beograd nije uspeo da iskoristi peterac, ali je 72 sekunde pre kraja Ćuk pogodio za, ispostaviće se, konačnih 10:9. Radnički je imao poslednji napad i priliku sa igračem više, ali nisu Kragujevčani našli rešenje za mrežu večeras odličnog Milana Glušca.



Kapiten Novog Beograda, Miloš Ćuk, bio je najefikasniji sa četiri gola, dok je Vasilije Martinović postigao tri. Kod Radničkog je dvostruki strelac bio Nikola Murišić.

U subotu je najpre na programu finale u ženskoj konkurenciji, a od 17 časova sastaju se Vojvodina i Palilula. Tri sata kasnije igra se i muško finale između Novog Beograda i Šapca.

Autor: D.Bošković