TUGA U DINAMU! Preminuo čovek koji je ostavio dubok trag u timu iz Zagreba (39), klub se oglasio emotivnom porukom!

Sanjin Španović preminuo je posle duge borbe sa teškom bolešću

Novinar, autor i čovek koji je ostavio dubok trag u zagrebačkom Dinamu, Sanjin Španović (39), preminuo je posle duge borbe sa teškom bolešću.

Španović je bio saradnik Velimira Zajeca, predsednika Dinama, a zbog zdravstvenih problema se povukao sa funkcije i nije obavljao svoje dužnosti.

Objavio je dve značajne knjige o važnim poglavljima hrvatskog sporta. Prva, Zeko – biografija Velimira Zajeca (2022), nastala je na osnovu više od sto razgovora i opsežnih arhivskih istraživanja, uključujući i dokumente UDBA-e. Druga knjiga, Uvijek ćemo imati Portugal (2024), opisuje uspon hrvatske rukometne reprezentacije do titule svetskog prvaka 2003. godine kroz svedočenja dvadesetak igrača i trenera.

O njegovoj smrti oglasio se i Dinamo koji je napisao emotivnu poruku na društvenim mrežama:

Jučer nas je, nakon duge i teške bolesti, u 40. godini svog života zauvijek napustio naš dragi prijatelj, kolega i navijač - Sanjin Španović.



Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamov čovjek. Ispravan i principijelan, čovjek koji za Dinamo nije navijao – on ga je živio,…



Dinamo čine ljudi, a Sanjin je bio pravi Dinamovac. Ispravan, principijelan, čovek koji za Dinamo nije samo navijao – on ga je živeo, punim plućima, do poslednjeg daha.

Njegova energija, vedrina i ljubav prema plavoj boji ostavili su u našem klubu dubok i neizbrisiv trag. Njegov nenadoknadiv doprinos stvaranju demokratskog Dinama ostavlja svima nama obavezu da nastavimo istim putem.

U ime GNK Dinamo izražavamo najdublje saučešće porodici, prijateljima i svima koji su ga voleli.

Počivaj u miru, Sanjine, i hvala ti za sve što si učinio za Dinamo. Vidimo se na nekim novim utakmicama - stoji u objavi kluba

