RADONJIĆ ODLAZI IZ ZVEZDE? Ovo je sudbina SUSPENDOVANOG igrača: Još uvek je na ceni

Nemanja Radonjić je suspendovan, a uskoro bi mogao i da ode iz Crvene zvezde.
Tri kluba iz MLS lige prate situaciju oko brzonogog napadača. Rado bi ga od marta videla u svojim redovima.
Dobra stvar za Zvezdu je ta što prelazni rok u Americi startuje tek 31. januara i završava se u aprilu.
To znači da ako bi Nemanja Radonjić, mogao da pomogne Zvezdi u borbi za sledeću fazu Lige Evrope, naravno ako se ukine suspenzija.
Ipak, interesovanje za Nemanju Radonjića ne postoji samo iz SAD, već i iz arapskih zemalja i Turske.
Ostaje da se vidi epilog...
Autor: Jovana Nerić