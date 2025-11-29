AKTUELNO

Fudbal

RADONJIĆ ODLAZI IZ ZVEZDE? Ovo je sudbina SUSPENDOVANOG igrača: Još uvek je na ceni

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP ||

Nemanja Radonjić je suspendovan, a uskoro bi mogao i da ode iz Crvene zvezde.

Tri kluba iz MLS lige prate situaciju oko brzonogog napadača. Rado bi ga od marta videla u svojim redovima.

Dobra stvar za Zvezdu je ta što prelazni rok u Americi startuje tek 31. januara i završava se u aprilu.

To znači da ako bi Nemanja Radonjić, mogao da pomogne Zvezdi u borbi za sledeću fazu Lige Evrope, naravno ako se ukine suspenzija.

Ipak, interesovanje za Nemanju Radonjića ne postoji samo iz SAD, već i iz arapskih zemalja i Turske.

Ostaje da se vidi epilog...

Autor: Jovana Nerić

