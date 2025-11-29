POTPUNI ŠOK! OTKAZAN SASTANAK PARTIZANA I ŽELJKA OBRADOVIĆA! Najnovija vest se neće svideti mnogima!

AKTUELNO

Čelnici Partizana još jednom će pokušati da ubede Željka Obradovića da ostane trener, ali tek početkom sledeće nedelje Subota, 29. novembar, trebalo je da bude "Dan D" za Željka Obradovića i Partizan. Ipak, do sastanka koji je bio planiran za 11 časova nije došlo i on je pomeren za narednu nedelju.

Razlog ovakve odluke je što pojedini članovi UO trenutno nisu u zemlji, a aktuelna situacija zahteva najozbiljniji dijalog, a sastanak se očekuje početkom naredne nedelje.

Nema dileme da ovo nisu vesti koje je crno-beli deo košarkaške javnost želeo da čuje, te da će se tek sada tenzije podići do maksimuma.

Dodatni problem je taj što ekipa sledeće sedmice nastavlja takmičenje u Evroligi pošto u četvrtak (20.45) u Beogradskoj Areni dočekuje minhenski Bajern. Takođe, crno-beli imaju i trening u subotu od 17 časova i nije poznato ko će se sve na njemu naći.

