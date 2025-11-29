AKTUELNO

Ako su ruže, procvetaće - Održana premijera dokumentarnog filma o prvom Fajnl foru Partizana

Izvor: Pink.rs/Promo, Foto: Promo/Mozzart ||

Korner produkcija film je snimila u saradnji sa kompanijom Mozzart.

Mnogi će reći da je sve počelo na onoj konferenciji za štampu kada je DuškoVujošević pričajući o sezoni koja je bila pred njim i svlačionici punoj mladih igrača,rekao: „Ako su ruže, procvetaće''. Vujošević i Partizan tu su rečenicu proživeli mnogo godinaranije.

Pod tim simboličnim naslovom, Korner produkcija je u saradnji sa kompanijom Mozzart iplatformom PART+ snimila je dokumentarni film o prvom Fajnal foru Partizana koji jeodigran u Gentu 1988. godine.

Foto: Promo/Mozzart

Premijera filma održana je sinoć u Beogradu, gde je publika, pred velikim platnom, jošjednom proživela trenutke kada su mladići u crno-belom kročili na evropsku scenu i počeli daispisuju istoriju.

Foto: Promo/Mozzart

Priča sa velikog platna nas vraća u period sklapanja ekipe i dolaska Duška Vujoševića namesto prvog trenera i podseća na to kako je Partizan u sezoni 1986/87 postao šampionJugoslavije, a glavni fokus je na putu koji su crno-beli prešli od tog šampionskog pehara doFajnal fora u Gentu. O tim danima govore Duško Vujošević, Željko Obradović, Vlade Divac,Aleksandar Đorđević, Žarko Paspalj i Goran Nakić, a svoje viđenje tog perioda daju i legendeevropske košarke poput Nika Galisa i Dana Pitersona, koji pružaju širi pogled na značajPartizanovog uzleta.

Foto: Promo/Mozzart

„Često autori robuju jubilejima, okruglim godišnjicama i na svakih pet godina od nekogvažnog sportskog trenutka pojavi se prilika za osvrt na tu priču. Mi smo odlučili da napravimodokumentarni film o jednoj od najvažnijih sezona za našu košarkašku istoriju - iako nemaokrugle godišnjice, iako nema velelepnih povoda. Poseban povod i nije potreban da bi čovek(i navijač, onaj čovek koji ostavlja glas i dušu na tribinama) obnovio gradivo o tome kako sušampioni to postali upravo onda kada su naučili da gube;, objašnjavaju iz Korner produkcije.

Publika će dokumentarni film „Ako su ruže, procvetaće“ moći da pogleda u decembru, aekskluzivno će biti dostupan i na platformi PART+. Dok će u januaru film biti i na MozzartTVyoutube kanalu.

Autor: Jovana Nerić

