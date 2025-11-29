AKTUELNO

Košarka

SADA JE SVE JASNO: On će voditi trening Partizana umesto Obradovića

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug /AMIR HAMZAGIĆ ||

Navijači Partizana ne znaju ko će predvoditi klub u narednom periodu, ali je poznato ko će večeras voditi trening.

Sastanak koji je trebalo da donese konačan epilog, ponovo je odložen.

S obzirom na to da su košarkaški dobili slobodno usled odigravanja FIBA kvalifikacionih prozora, proteklih par dana proteklo je bez treninga, sve do danas.

"Parni valjak" se okuplja prvi put još od utakmice u Atini protiv Panatinaikosa, a dirigentska palica neće biti u rukama popularnog Žoca.

Uloga glavnokomandujućeg poverena je Aleksandru Matoviću.

Trening je zakazan za 17.00, a rođeni Čačanin će morati da, kako zna i ume, podigne ekipu i pripremi je za gostovanje Bajerna 4. decembra u Evroligi.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar MAtović

#KK Partizan

#Trener

#Trening

#Željko Obradović

POVEZANE VESTI

Farma

Ovo im je najveća muka danas: Farmeri se okupili na jednom mestu, evo šta rade (VIDEO)

Zadruga

STAMPEDO NEVIĐENIH RAZMERA! Sunčica pročitala pismo, a učesnici poleteli brzinom svetlosti, evo i zbog čega! (VIDEO)

Zadruga

MENI JE LUKA TOP, ZANIMLJIV JE! Anita rešila da pomrsi konce Aneli, Dača i Mina joj daju MLAZNI POGON! (VIDEO)

Domaći

ZAVIRITE NA VELELEPNO IMANJE UOČI SUPERFINALA: Milica Mitrović pokazala u kakvoj raskoši će učesnici večeras boraviti! Sve odiše luksuzom i stilom! (V

Farma

Kristijan i Jelena žestoko zaratili! On je podsetio na Farmu 6, pa je osudio zbog (ne)higijene (VIDEO)

Farma

Ko će koga ako ne svoj svoga: Andrea se pohvalila poslovima koje obavlja, pa svog dečka proziva da je neradnik (VIDEO)