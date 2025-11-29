AKTUELNO

SADA JE ZAISTA KRAJ - KLUB OBJAVIO: Željko Obradović više nije trener Partizana

Kako su objavili iz KK Partizan doskorašnji trener Željko Obradović više nije trener tog kluba!

Podsetimo, sastanak Upravnog odbora košarkaškog kluba Partizan i trenera Željka Obradovića koji je trebalo da bude održan danas je odložen. Na tom sastanku je trebalo da bude reči o tome da li će Obradović, koji je u sredu podneo ostavku, ipak ostati na klupi crno-belih.

Sastanak je odložen za početak sledeće nedelje jer pojedini članovi Upravnog odbora trenutno nisu u zemlji.

Na sastanku uprave kluba juče je sa funkcije smenjen dosadašnji sportski direktor Zoran Savić.

Partizan naredne sedmice očekuje meč protiv Bajerna iz Minhena u Evroligi u Beogradu.

Crno-beli posle 13 odigranih utakmica u Evroligi imaju skor 4/9, a izgubili su sedam od poslednjih osam utakmica.

