Vanja Marinković izašao pred navijače Partizana: Evo šta je poručio Grobarima koji se nalaze kod Arene

Tokom večeri je stigla i definitivna potvrda - Željko Obradović i Partizan neće nastaviti saradnju. Crno-beli su objavili i zvanično saopštenje na sajtu, dok su se košarkaši i dalje povodom treninga nalazili u Beogradskoj areni.

Međutim, u međuvremenu su se ispred Arene okupili i navijači Partizana, koji su po saznanju da Obradović ne ostaje sa crno-belima u istu pokušali i da uđu, ali se ubrzo zatim na licu mesta pojavila i Žandarmerija.

Grobari su potom krenuli da dozivaju kapitena Partizana, Vanju Marinkovića, da se pojavi ispred Grobara i da iznese svoj stav. On se u međuvremenu pojavio pred navijačima i sa njima obavio razgovor.



- Znate na čijoj smo mi strani, mi smo ovde za grb koji najviše volimo, zbog ljubavi, ostaćemo ovde da ginemo za Partizan. Šta god da se dešava, mi ne možemo na to da utičemo. Pokuašvamo, pokušavali smo, mi ćemo i dalje znati šta je najbitnije - rekao je Vanja Marinković, nakon čega su se Grobari pobunili:

- Ako mislite da znamo nešto više od vas, ne znamo, možda i vi znate više od nas. Verujte da je tako, ono što se dešava na Sport Klubu, svi znate pre nas - rekao je Marinković.

Vanja kaže da igrači ne znaju šta se dešava.

- Ja sam izašao kao kapiten, ljudi ne znaju šta se dešava, njima nije jasno, mi im objašnjavamo svi iz kluba, treneri, fizioterapeti, daju sve od sebe da i njima bude jasno šta se dešava. Ovo se nikada nigde nije dešavalo, posebno ne u našem klubu. I za nas je ovo novo. Znam da imate, samo malo mislite da i nama nije svejedno, pogotovo gde sam tu gde jesam. Bio sam kad je bila katastrofa, opet sam tu kada je ogromna katastrofa - posle čega je stigla podrška Grobara.

