SRBIJA DOBIJA POJAČANJE PRED BOSNU I HERCEGOVINU! Sjajne vesti za Dušana Alimpijevića

Košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Sarajevo gde će se u nedelju od 20.00 sastati sa selekcijom Bosne i Hercegovine u utakmici kola kvalifikacija za Mundobasket 2027. godine.

U odnosu na susret sa Švajcarskom, selektor Alimpijević moći će da računa i na kapitena Crvene zvezde Ognjena Dobrića i krilo Dubaija Nemanju Dangubića.

Za meč protiv BiH konkurišu:

- Danilo Anđušić, Ognjen Jaramaz, Balša Koprivica, Dušan Ristić, Nikola Tanasković, Dušan Miletić, Stefan Miljenović, Ognjen Dobrić, Bogoljub Marković, Savo Drezgić, Stefan Momirov, Filip Barna, Stefan Nikolić i Nemanja Dangubić.

Alimpijević će na dan utakmice odrediti 12 košarkaška koji će biti u protokolu protiv Bosne i Hercegovine.

Autor: Iva Besarabić