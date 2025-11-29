'NADAM SE DA...' Pogledajte kako je Jokić reagovao na vest o odlasku Željka Obradovića (VIDEO)

Srpski reprezentativac Nikola Jokić kratko je prokomentarisao ostavku Željka Obradovića, dodajući da nije baš upućen.

Vest o ostavci Žoca i dešavanjima u Partizanu brzo je stigla i preko Atlantika, pa je tako došla i do našeg somborskog asa, koji se oglasio nakon poraza Denver Nagetsa od San Antonija.

Srpski košarkaš istakao je da nije detaljno ispratio situaciju u Humskoj, ali je poručio da se nada pozitivnom raspletu.

- Ne znam šta se sada događa, jer ne pratim toliko, ali nadam se da će sve biti u redu. Oba tima, Zvezda i Partizan, zaslužuju da budu u Evroligi i donose toliko pažnje gradu i Evroligi - rekao je Jokić.

Jokić je meč završio sa 21 poenom, devet skokova i deset asistencija, a ubrzo nakon njegove izjave stigla je i zvanična potvrda da Obradović definitivno napušta klupu crno-belih.

Nikola Jokić nakon poraza u NBA kup utakmici protiv Spursa u Denveru upitan od strane @MaximeAubin1 o ostavci Željka Obradovića u KK Partizan odgovorio diplomatski:



"Nadam se da će sve biti u redu jer oba tima, @kkcrvenazvezda i @PartizanBC , zaslužuju da budu u @EuroLeague " pic.twitter.com/fyOcfTTCOg — Darko Dželetović (@DarkoBasketball) 29. новембар 2025.

Autor: Iva Besarabić