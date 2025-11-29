OGLASIO SE NENAD STOJAKOVIĆ: Evo šta je trener Partizana rekao nakon prve pobede na klupi crno-belih

Trener Partizana Nenad Stojaković sumirao je utiske posle pobede nad Javorom.

Crno-beli su slavili u Humskoj sa 4:0 i to je prvi trijumf Stojakovića na klupi kluba iz Humske.

Bio je trener Partizana zadovoljan pobedom, ali je imao i zamerke.

- Ja uvek kažem, kontinuitet je kvalitet. Te sitaucije moramo da rešimo, da treniramo prevashodno. Greška u pasu, nema reakcije, opet smo prošli bez žutih kartona, nismo pravili faulove i to ode u velike šanse. Čestitke igračima Javora na sjajnoj igri, mi smo bili dobri, mnogo stvorenih prilika i šuteva. Mnogo situacija koje smo automatizovali. Kvalitetni dečaci.

Za kraj, Stojaković je podvukao:

- Kao što ste napomenuli, to su ti momenti u tranziciji koje moramo da odbranimo i da ne dođemo u situaciju da strepimo. Imali smo sreće, mislim da smo i zaslužili u odnosu na prošli meč.

Autor: Iva Besarabić