AKTUELNO

Ostali sportovi

ŠOK U VARAŽDINU: Marko Bojković izgubio na FNC 25

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Promo ||

Ove subote u Varaždinu imali smo priliku da gledamo veliki FNC 25, a videli smo i veliki šok!

Naime, Marko Bojković je poražen podeljenom odlukom sudija nakon tri runde od Donovana Desmaea!

Gledali smo tri prilično tesne runde, i na kraju su zaista nijanse presudile.

Nakon dve runde, bilo je jasno da Bojković mora napasti, da Desmae ima prednost, i iako je dobijao savete iz ugla, Bojković se tek pred sam kraj zaleteo i krenuo na sve ili ništa.

Međutim, ispostavilo se da to nije dovoljno za pobedu, i utisak je da ovo nije bio onaj Bojković na kod smo navikli.

Bio je previše miran, mnogo vremena je samo odmeravao protivnika, i falilo je te agresivnosti koju je pokazivao u prethodnim mečevima.

Na kraju ga je to i koštalo...

Autor: Iva Besarabić

#FNC 25

#MMA

#Marko Bojković

#Varaždin

#poraz

POVEZANE VESTI

Politika

OVAKO JE OTAC HULIGANA IZ NOVOG SADA POZIVAO NA NASILNE BLOKADE: Divljaštvo i bezakonje za njega su 'ljudski minimum'

Ostali sportovi

ŠOK U PARIZU! Nadal i Alkaraz ispali sa Olimpijskih igara!

Hronika

MARKO BOJKOVIĆ NIJE UHAPŠEN - SPREČIO JE TRAGEDIJU! Vlasnik Ahileja se oglasio za Pink.rs: Evo šta on tvrdi da se desilo u borilačkoj akademiji!

Sport

SVE JE SPREMNO ZA SPEKTAKL! FNC ZVEZDE U STILU DEVEDESETIH – KO JE TVOJ OMILJENI LIK? (VIDEO)

Region

ŠOK! Turisti uživali na bazenu, a onda je GRDOSIJA ULETELA U DVORIŠTE: Evo kakav je epilog

Domaći

DA LI JE OVO PREVIŠE ČAK I ZA NJU?! Soraja objavila nove fotografije sa egzotične destinacije, a njen stajling izazvao HAOS ne mrežama! ''Fali ti pola