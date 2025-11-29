ŠOK U VARAŽDINU: Marko Bojković izgubio na FNC 25

Ove subote u Varaždinu imali smo priliku da gledamo veliki FNC 25, a videli smo i veliki šok!
Naime, Marko Bojković je poražen podeljenom odlukom sudija nakon tri runde od Donovana Desmaea!
Gledali smo tri prilično tesne runde, i na kraju su zaista nijanse presudile.
Nakon dve runde, bilo je jasno da Bojković mora napasti, da Desmae ima prednost, i iako je dobijao savete iz ugla, Bojković se tek pred sam kraj zaleteo i krenuo na sve ili ništa.
Međutim, ispostavilo se da to nije dovoljno za pobedu, i utisak je da ovo nije bio onaj Bojković na kod smo navikli.
Bio je previše miran, mnogo vremena je samo odmeravao protivnika, i falilo je te agresivnosti koju je pokazivao u prethodnim mečevima.
Na kraju ga je to i koštalo...
Autor: Iva Besarabić