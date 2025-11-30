AKTUELNO

Neprimeren komentar za Jokića: Spiker Finiksa nazvao Nikolu debelim, snimak odmah postao viralan na mrežama

Košarkaši Denver Nagetsa su upisali novu pobedu u NBA ligi, oni su ovoga puta slavili protiv Finiks Sansa na gostujućem terenu sa 130:112, a gde je novu odličnu partiju odigrao Nikola Jokić. Srpski centar je stao na korak od tripl-dabla, pošto je imao 26 poena, 10 asistencija i devet skokova.


Nikola Jokić je bio upitan pred ovaj duel, doživeo je povredu levog zgloba i bilo je pitanje da li će nastupiti, ali je odigrao 31 minut. On je mogao verovatno da dođe i do tripl-dabla, ali je trener Adelman odlučio da ga drži na klupi u većem delu poslednje deonice, kada je njegova ekipa obezbedila veliko vođstvo.

Imao je situaciju Nikola Jokić u kojoj je dobio udarac u zube od Devina Bukera, zbog čega je pao na parket, a sudija se pravio da ne vidi. Takođe, imao je i neprijatnu situaciju od strane spikera Finiks Sansa.


Edi Džonson je imao jedan i ne baš primeren komentar na račun Nikole Jokića. Tokom druge deonice, on je između redova nazvao Jokića - debelim.

- Teško je znati koliko je Džoker (Nikola Jokić) visok, pošto je on baš širok... - prokomentarisao je Džonson.

