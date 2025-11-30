SRAM VAS BILO! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu! (VIDEO)

Srbin završio na parketu posle brutalnog udarca Bukera, ali arbitri se nisu oglasili.

I vrapci na grani znaju da najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je najmanje poštovani MVP u istoriji najjače lige na svetu.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zustave. Grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a sudije uglavnom okreću glavi i sve to tolerišu.

Na utakmici protiv Finiksa Srbin je bukvalno nokautiran na terenu, a sudija je ostao nem, iako se sporna situacija odvijala pred njegovim očima.

Naime, u finišu treće deonice Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića i tom prilikom ga udario snažno laktom u bradu. Somborac je istog momenta završio na parketu, a arbitri se nisu oglasili. Dok je Jokić ležao u bolovima, igra se odvijala dalje, kao da se ništa nije dogodilo.

Pogledajte kako je Buker laktom nokautirao Jokića:

We have now officially reached the "Devin Booker is allowed to bash Nikola Jokic in the face" level of the NBA green lighting smalls to just foul the shit out of Joker with no whistles. pic.twitter.com/B4lTeggk9N — Joel Rush (@JoelRushNBA) 30. новембар 2025.



Sansi su akciju završili poenima, ali to im nije pomoglo da izbegnu poraz od Nagetsa na svom terenu. Podsetimo, Denver je savladao Finiks rezultatom 130:112, a Nikola Jokić je meč završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija.

Autor: D.Bošković