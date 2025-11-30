AKTUELNO

Košarka

SRAM VAS BILO! Jokić dobija lakat u bradu, a sudija gleda i pravi se lud! Srbin u bolovima ostao da leži na parketu! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Srbin završio na parketu posle brutalnog udarca Bukera, ali arbitri se nisu oglasili.

I vrapci na grani znaju da najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić ima sraman tretman kod američkih sudija i da je najmanje poštovani MVP u istoriji najjače lige na svetu.

Protivnici ne biraju sredstva da ga zustave. Grebu ga, štipaju, mučki udaraju, a sudije uglavnom okreću glavi i sve to tolerišu.

Na utakmici protiv Finiksa Srbin je bukvalno nokautiran na terenu, a sudija je ostao nem, iako se sporna situacija odvijala pred njegovim očima.

Naime, u finišu treće deonice Devin Buker je krenuo u prodor pored Nikole Jokića i tom prilikom ga udario snažno laktom u bradu. Somborac je istog momenta završio na parketu, a arbitri se nisu oglasili. Dok je Jokić ležao u bolovima, igra se odvijala dalje, kao da se ništa nije dogodilo.

Pogledajte kako je Buker laktom nokautirao Jokića:


Sansi su akciju završili poenima, ali to im nije pomoglo da izbegnu poraz od Nagetsa na svom terenu. Podsetimo, Denver je savladao Finiks rezultatom 130:112, a Nikola Jokić je meč završio sa 26 poena, devet skokova i 10 asistencija.

Autor: D.Bošković

#Meč

#Sudija

#kosarka

#nikola jokic

#udarac

POVEZANE VESTI

Košarka

Scena za srčani napad: Jokić pao i ostao da leži (VIDEO)

Košarka

Jokić opet slomio mikrofon! Srbin nakon tripl-dabla napravio HAOS pred novinarima! (VIDEO)

Društvo

SRBIN POZAJMIO PRIJATELJU 20.000 EVRA, PA PROŠAO GOLGOTU! Od para ni dinar, a onda se dužnik setio OVOGA!

Košarka

BOGDAN BOGDANOVIĆ ODIGRAO UTAKMICU SEZONE! Srbin sipao sa svih strana - monstruozan dabl-dabl u pobedi Klipersa!

Politika

Vučević: Niko nije lud da truje ljude, sram vas bilo, plašite narod

Fudbal

BIVŠI FUDBALER NASTRADAO U UDESU KOD ZRENJANINA: Savo Delić preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda!