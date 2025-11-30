LIONEL MESI - NAJBOLJI ASISTENT U ISTORIJI FUDBALA! Čudesni Argentinac osvojio 47. trofej u karijeri, Alkaraz mu predao pehar! (VIDEO)

Mesi nastavlja da pomera granice...

Fudbaleri Inter Majamija prvi put u istoriji postali su šampioni Istočne konferencije MLS, pošto su u finalu ubedljivo savladali Njujork siti rezultatom 5:1.

Tako je Lionel Mesi došao do 47. trofeja u svojoj blistavoj karijeri. Međutim, kako FIFA ne priznaje prvenstvo Istočne konferencije MLS-a kao zvaničnu titulu, Mesi je i dalje na broju 46. Za 47, zvanično, potreban mu je trijumf u velikom finalu MLS.

Carlos Alcaraz presented the trophy to Inter Miami and Leo Messi. 🏆🫂 pic.twitter.com/xndAs1M5a4 — Daily Alcaraz (@alcarazdaily) 30. новембар 2025.

Zanimljivo, pehar mu je predao prvi reket sveta Karlos Alkaraz, koji je uživo pratio ovaj meč.



Mesi je u istorijskoj pobedi Intera zabeležio svoju 405. asistenciju i tako postao najbolji asistent u istoriji fudbala. Iza sebe je ostavio legendarnog Mađara Ferenca Puškaša koji je zabeležio 404 asistencije u karijeri. Na trećem mestu večne liste je Brazilac Pele sa 369 asistencija.

🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.



🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣

🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣

🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 30. новембар 2025.



Inter će u finalu igrati protiv Vankuvera, koji je prvi put u istoriji postao šampion Zapadne konferencije MLS, što znači da je ovo i jednima i drugima prvi put da igraju za titulu.

Autor: D.Bošković