AKTUELNO

Fudbal

LIONEL MESI - NAJBOLJI ASISTENT U ISTORIJI FUDBALA! Čudesni Argentinac osvojio 47. trofej u karijeri, Alkaraz mu predao pehar! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Rebecca Blackwell ||

Mesi nastavlja da pomera granice...

Fudbaleri Inter Majamija prvi put u istoriji postali su šampioni Istočne konferencije MLS, pošto su u finalu ubedljivo savladali Njujork siti rezultatom 5:1.

Tako je Lionel Mesi došao do 47. trofeja u svojoj blistavoj karijeri. Međutim, kako FIFA ne priznaje prvenstvo Istočne konferencije MLS-a kao zvaničnu titulu, Mesi je i dalje na broju 46. Za 47, zvanično, potreban mu je trijumf u velikom finalu MLS.

Zanimljivo, pehar mu je predao prvi reket sveta Karlos Alkaraz, koji je uživo pratio ovaj meč.


Mesi je u istorijskoj pobedi Intera zabeležio svoju 405. asistenciju i tako postao najbolji asistent u istoriji fudbala. Iza sebe je ostavio legendarnog Mađara Ferenca Puškaša koji je zabeležio 404 asistencije u karijeri. Na trećem mestu večne liste je Brazilac Pele sa 369 asistencija.


Inter će u finalu igrati protiv Vankuvera, koji je prvi put u istoriji postao šampion Zapadne konferencije MLS, što znači da je ovo i jednima i drugima prvi put da igraju za titulu.

Autor: D.Bošković

#Istorija

#Lionel Mesi

#argentinac

#asistent

#fudbal

POVEZANE VESTI

Košarka

ON JE JEDNOSTAVNO NAJBOLJI: Jokić piše istoriju NBA LIGE, Srbin srušio velikog Vilta Čemberlena, uspeo šta nijedan centar nije!

Košarka

FANTASTIČNA PARTIJA NIKOLE JOKIĆA: Novi BRUTALAN TRIPL-DABL Srbina, stigao Lebrona na večnoj listi

Extra

Pokreni se uz Fitpass i osvoji kartu za Banksy izložbu u Beogradu!

TV

Željko Mitrović objavio pesmu koju je napravila PINKOVA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA, pa najavio POTPUNO LUDILO: Prvu digitalnu press konferenciju njegove z

Fudbal

HIT SCENA NA AERODROMU: Carinik proveravao pasoše, a onda je na red došao Lionel Mesi - usledio je šou (VIDEO)

Fudbal

MESI SE PROPISNO OBRUKAO! Potcenio Hrvata, pa ispao smešan: Izveo najgoru panenku u karijeri i odveo tim u poraz! (VIDEO)