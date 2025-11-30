AKTUELNO

Košarka

SELEKTOR PRESEKAO - NA OVIH 12 IGRAČA RAČUNA PROTIV BOSNE: Srbija dobila dva pojačanja iz Evrolige!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Reprezentacija Srbije odmeriće snage sa Bosnom i Hercegovinom večeras od 20 časova u sarajevskoj "Skenderiji".

Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije, Dušan Alimpijević, odredio je 12 igrača za utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom u novembarskom FIBA kvalifikacionom prozoru za Svetsko prvenstvo.

Reprezentacija Srbije u drugom kolu Grupe C kvalifikacija za Mundobasket gostuje u Sarajevu selekciji Bosne i Hercegovine od 20 časova.

Selektor Alimpijević napravio je određene promene u sastavu, u odnosu na meč sa Švajcarcima. Orlovi će biti jači za dvojicu evroligaša - Ognjena Dobrića iz Crvene zvezde i Nemanju Dangubića iz Dubaija, a u 12 se ovaj put našao i plejmejker Mege Savo Drezgić.

U sastavu neće biti Filip Barna, Aleksa Radanov i Nikola Rebić.

Spisak Srbije za meč protiv BIH:

Nemanja Dangubić, Stefan Miljenović, Savo Drezgić, Bogoljub Marković, Balša Koprivica, Stefan Momirov, Ognjen Јaramaz, Dušan Miletić, Ognjen Dobrić, Dušan Ristić, Nikola Tanasković i Danilo Anđušić.


Podsetimo, Srbija je u prvom kolu posle nestvarnog preokreta savladala Švajcarsku u dvorani "Aleksandar Nikolić", dok je Bosna na gostovanju doživela ubedljiv poraz od Turske.

Autor: D.Bošković

#12 igraca

#Bosna

#Evroliga

#Selektor

#dva pojacanja

#pojačanje

POVEZANE VESTI

Košarka

VELIKI PEH ZA SRBIJU Alimpijević zbog povrede ostao bez igrača iz Evrolige

Košarka

Kako je Bodiroga ostavio američku zvezdu u NEVERICI: Uzeo mu peškir iz ruke i napravio ŠOU (VIDEO)

Košarka

ŠOK ZA ZVEZDU PRED GOSTOVANJE CEDEVITI! Crveno-beli nisu favoriti protiv Cedevite! Pogledajte kvote koje su sve iznenadile

Košarka

Bogdanović oprezan pred meč sa SAD: Kapiten Srbije NE ŽELI dodatno da motiviše Amerikance!

Fudbal

Engleska – Srbija: Paunović menja taktiku, iznenađenje u veznom redu!

Košarka

BIĆE VELIKA BORBA: Košarkaši Partizana večeras gostuju Fenerbahčeu u 20. kolu Evrolige