'ŽAO MI JE ŠTO SE PARTIZAN RUŠI'Vujošević se oglasio posle odlaska Željka Obradovića: Bolje bi im bilo da se spremaju za Zvezdu, nego što ratuju između sebe

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Legendarni trener Partizana, Duško Vujošević, duboko je potresen zbog dešavanja u voljenom klubu.

Opšti haos trenutno vlada u Partizanu.

Nakon dramatičnih i napetih dana situacija je kulminirala u subotu. Uprava kluba nije uspela da ubedi trofejnog stručnjaka da promeni odluku, pa je Obradović definitivno napustio Partizan. To je izazvalo gnev navijača, koji su napravili haos ispred Beogradske arene. Okupili su se pred start treninga kako bi pružili podršku Željku, a kada se pojavila vest da Obradović više nije trener Partizana počeli su da lome sve pred sobom.

U razgovoru za "Sport klub" bivši trener Partizana prokomentarisao je katastrofalnu situaciju u voljenom klubu.

"Šta da vam kažem, ništa ne znam. Žao mi je što se ruši Partizan. Bolje bi im bilo da se spremaju za Crvenu zvezdu, nego što ratuju između sebe. Tačka, dovoljno", poručio je Duško Vujošević.

Podsetimo, crno-beli 4. decembra u Beogradskoj areni dočekuju Bajern iz Minhena, a 12. decebra očekuje ih prvi večiti derbi sa Crvenom zvezdom u novoj sezoni.

Partizan je trenutno 18. u Evroligi sa skorom 4-9.

Autor: D.Bošković

