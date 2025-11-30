Ništa nije slutilo na tragediju: Učesnik trke preminuo dva kilometra od cilja

Učesnik zimske ultramaraton trke SenteLion, duge 24 kilometra, preminuo je nakon što je kolabirao na dva kilometra od cilja, prenose danas francuski mediji.

Trkač star 59 godina učestvovao je u poznatoj noćnoj trci koja je startovala iz grada Susi an Žarest, preneo je pariski "Figaro". Uprkos brzoj intervenciji hitnih službi, muškarac je preminuo.

- Iza njega je trčala žena koja je medicinska sestra i koja mu je odmah ukazala prvu pomoć, a ubrzo je stigla i lekarska ekipa - kazao je član organizacionog tima trke.

Preminuli trkač iz Alzasa redovno se bavio sportom, navodi list.

Deonica trke SenteLion povezuje gradove Sent-Etjen i Lion, a poznata je po svom zahtevnom terenu, koji često uključuje snežne, kišne i blatnjave uslove.

Poznata trka privukla je više od 200.000 učesnika, a ovaj sportski događaj, koji se organizuje još od 1952. godine, smatra se najstarijom trkom u Francuskoj, podsetio je francuski dnevnik.

