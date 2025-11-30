AKTUELNO



Ništa nije slutilo na tragediju: Učesnik trke preminuo dva kilometra od cilja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Učesnik zimske ultramaraton trke SenteLion, duge 24 kilometra, preminuo je nakon što je kolabirao na dva kilometra od cilja, prenose danas francuski mediji.

Trkač star 59 godina učestvovao je u poznatoj noćnoj trci koja je startovala iz grada Susi an Žarest, preneo je pariski "Figaro". Uprkos brzoj intervenciji hitnih službi, muškarac je preminuo.

- Iza njega je trčala žena koja je medicinska sestra i koja mu je odmah ukazala prvu pomoć, a ubrzo je stigla i lekarska ekipa - kazao je član organizacionog tima trke.

Preminuli trkač iz Alzasa redovno se bavio sportom, navodi list.

Deonica trke SenteLion povezuje gradove Sent-Etjen i Lion, a poznata je po svom zahtevnom terenu, koji često uključuje snežne, kišne i blatnjave uslove.

Poznata trka privukla je više od 200.000 učesnika, a ovaj sportski događaj, koji se organizuje još od 1952. godine, smatra se najstarijom trkom u Francuskoj, podsetio je francuski dnevnik.

Autor: S.M.

