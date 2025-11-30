AKTUELNO

Otkriveno: Evo koliko je Partizan plaćao Željka Obradovića i stručni štab

Foto: Tanjug/Rade Prelić

KK Partizan je za stručni štab na čelu sa Željkom Obradovićem izdvajao 3,5 miliona evra po sezoni.

Prema dostupnim informacijama, Partizan je za Obradovića i njegov stručni štab izdvajao 3,5 miliona evra po sezoni. Ta suma uključivala je i poreze, kao i proviziju agenta od 10%. Ukupno, za pet sezona izdvojeno je oko 17,5 miliona evra, dok se još čeka dogovor o rešavanju poslednje godine ugovora, prenosi Sportal.

Spekulacije o finansijskoj nestabilnosti kluba, koje su prethodnih dana povezivane sa odlaskom trenera, demantovane su iz više izvora unutar Partizana. Klub, kako se tvrdi, nema dugovanja, a sve obaveze prema igračima i zaposlenima redovno se izmiruju.

Predsednik Ostoja Mijailović ranije je istakao da budžet za tekuću sezonu iznosi 27 miliona evra. Od toga je 12 miliona namenjeno za plate igrača, 3,5 miliona za stručni štab, oko 5 miliona dolazi iz donacija i državnih/sponzorskih ulaganja, dok se ostatak obezbeđuje putem privatnih sponzora, prodaje karata i komercijalnih aktivnosti.

Aktuelna uprava je po preuzimanju kluba nasledila približno 15 miliona evra duga i budžet od tek 1,5 miliona u prvoj sezoni, a vremenom su izmirena i značajna zaostala poreska dugovanja.

Kada je reč o igračkom kadru, najplaćeniji košarkaš ove sezone bio je Amerikanac Džabari Parker sa oko 2,5 miliona evra. Iako se od njega očekivalo da bude nosilac igre, deo stručne javnosti smatra da njegov učinak nije u potpunosti opravdao uložena sredstva.

Uz Parkera, značajne ugovore imaju i Karlik Džons, Sterling Braun, Vanja Marinković i Tajrik Džons, koji čine finansijski najteži deo aktuelnog rostera.

