AKTUELNO

Ostali sportovi

Ubedljiv poraz rukometašica Srbije na SP, Nemačka održala čas, ali postoji veliki razlog za optimizam

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Foto: RSS ||

Nadali smo se velikom iznenađenju u Porše Areni u Štutgartu i maksimalnom skoru u grupnoj fazi Svetskog prvenstva za rukometašice Srbije, ali treba biti realan i u ovom momentu pružiti ruku boljem timu. Nemačka je porazila naš tim sa ubedljivih 31:20 i grupu C okončala sa maksimalnim skorom 3-0 i šest bodova.

Orlicama je ostalo drugo mesto sa četiri, dok je u glavnu fazu i drugu grupu prošao i Island iz naše grupe, posle trijumfa protiv Urugvaja tokom večeri 33:19. Srbija se nalazi u dobroj poziciji u ovom momentu, uprkos porazu, zbog situacije u grupi sa kojom se ukrštamo. O tome čitajte u posebnom tekstu, a naš tim će igrati protiv Španije, Farskih Ostrva i Crne Gore za četvrtfinale.

Kada je utakmica protiv Nemačke u pitanju, zanimljivo nije bilo od uvodnih minuta, kada je domaćin ovog SP stekao prvi put razliku od pet golova. Srbija je u ovom meču, jednostavno, bila nemoćna.

Od uvodnih 7:2, naša reprezentacija nije imala pravo rešenje, a treba istaći i čudan sudijski kriterijum tokom ove utakmice. Danci su puštali Nemicama jaku igru u odbrani, našem timu ne toliko, ali svakako u drugim stvarima treba tražiti glavne razloge poraza.

Stekle su Nemice u jednom momentu i prednost od 10:3, a kasnije i 16:6, pa smo već tada mogli da naslutimo da se okršaj neće dobro završiti po nas. Na početku susreta smo videli i jedan komičan prekid.

Arbitri su kasnije isključili našu najbolju rukometašicu Jovanu Skrobić, dok je Sanja Radosavljević pre poluvremena, završenog rezultatom 17:10 za rivalke, zaradila povredu, za glavobolje selektora Hosea Ignasija Pradesa.

U drugom poluvremenu je prednost Nemačke išla i do maksimalnih dvanaest golova, a na kraju je bilo plus jedanaest za tim koji je grupu C završio kao lider sa šest bodova, ispred Srbije sa četiri, Islanda sa dva i Urugvaja bez bodova.

Dragana Cvijić je meč završila sa pet golova u našem timu, četiri je dala Aleksandra Vukajlović, dok je tri imala Jovana Jorović. Antje Del je na drugoj strani postigla osam.

Druga grupna faza počinje u utorak 2. decembra i za naš tim traje do subote šestog, kada će biti poznato koja dva tima će, od ukupno šest, u četvrtfinale.

Autor: S.M.

#Nemačka

#Rukomet

#Skandal

#Srbija

#sudije

POVEZANE VESTI

Fudbal

'DONOSILI SMO LOŠE ODLUKE...' Milojević posle poraza od Brage govorio i o povredi Arnautovića

Fudbal

Nastavlja se sunovrat srpskog fudbala: TSC ubedljivo poražen od Legije kod kuće (VIDEO)

Ostali sportovi

Rukometašice Srbije putuju na prestižni turnir, uskoro sledi Svetsko prvenstvo

Ostali sportovi

VATERPOLISTI SRBIJE PROTIV HRVATSKE IGRAJU ČETVRTFINALE SP! Evo kada počinje meč

Fudbal

Orlovi prvi meč igraju u nedelju protiv Engleza! Ostojić: Ono što smo juče videli na treningu i prethodnih meseci šta rade Mitrović i Vlahović, sigurn

Fudbal

Evo kako je eliminacija Srbije uticala na druge reprezentacije: Jedna zemlja nije imala razlog da se raduje