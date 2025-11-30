Ubedljiv poraz rukometašica Srbije na SP, Nemačka održala čas, ali postoji veliki razlog za optimizam

Nadali smo se velikom iznenađenju u Porše Areni u Štutgartu i maksimalnom skoru u grupnoj fazi Svetskog prvenstva za rukometašice Srbije, ali treba biti realan i u ovom momentu pružiti ruku boljem timu. Nemačka je porazila naš tim sa ubedljivih 31:20 i grupu C okončala sa maksimalnim skorom 3-0 i šest bodova.

Orlicama je ostalo drugo mesto sa četiri, dok je u glavnu fazu i drugu grupu prošao i Island iz naše grupe, posle trijumfa protiv Urugvaja tokom večeri 33:19. Srbija se nalazi u dobroj poziciji u ovom momentu, uprkos porazu, zbog situacije u grupi sa kojom se ukrštamo. O tome čitajte u posebnom tekstu, a naš tim će igrati protiv Španije, Farskih Ostrva i Crne Gore za četvrtfinale.

Kada je utakmica protiv Nemačke u pitanju, zanimljivo nije bilo od uvodnih minuta, kada je domaćin ovog SP stekao prvi put razliku od pet golova. Srbija je u ovom meču, jednostavno, bila nemoćna.

Od uvodnih 7:2, naša reprezentacija nije imala pravo rešenje, a treba istaći i čudan sudijski kriterijum tokom ove utakmice. Danci su puštali Nemicama jaku igru u odbrani, našem timu ne toliko, ali svakako u drugim stvarima treba tražiti glavne razloge poraza.

Stekle su Nemice u jednom momentu i prednost od 10:3, a kasnije i 16:6, pa smo već tada mogli da naslutimo da se okršaj neće dobro završiti po nas. Na početku susreta smo videli i jedan komičan prekid.

Arbitri su kasnije isključili našu najbolju rukometašicu Jovanu Skrobić, dok je Sanja Radosavljević pre poluvremena, završenog rezultatom 17:10 za rivalke, zaradila povredu, za glavobolje selektora Hosea Ignasija Pradesa.

U drugom poluvremenu je prednost Nemačke išla i do maksimalnih dvanaest golova, a na kraju je bilo plus jedanaest za tim koji je grupu C završio kao lider sa šest bodova, ispred Srbije sa četiri, Islanda sa dva i Urugvaja bez bodova.

Dragana Cvijić je meč završila sa pet golova u našem timu, četiri je dala Aleksandra Vukajlović, dok je tri imala Jovana Jorović. Antje Del je na drugoj strani postigla osam.

Druga grupna faza počinje u utorak 2. decembra i za naš tim traje do subote šestog, kada će biti poznato koja dva tima će, od ukupno šest, u četvrtfinale.

Autor: S.M.