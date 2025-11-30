Ostoja Mijailović se obratio javnosti: Željko Obradović nije više trener Partizana!

Košarkaški klub Partizan prolazi kroz pravi pakao u poslednjih nekoliko dana, a sve je počelo u četvrtak, kada je Željko Obradović podneo ostavku na mesto trenera u klubu. Ipak, samo dan kasnije uprava Partizana na čelu sa Ostojom Mijailovićem dala je Žocu punu podršku i započela sastanke sa iskusnim strategom.

Obradović je doleteo u Atinu, na aerdromu imao neverovatan doček, pošto se skupilo više hiljada Groara koji su želeli samo jedno - da Željko ostane.

Ipak, posle sastanaka, Partizan je uoči treninga svojih igrača objavio saopštenje u kojim navodi da je Željko Obradović odbio povratak. Odmah su to izbrisali, pošto je burno bilo ispred Arene, gde su se ponovo okupili navijači. Ipak, 30-ak minuta kasnije osvanulo je novo saopštenje, ovog puta ga nisu obrisali i obelodanjeno je da Željko Obradović više nije trener crno-belih.



Sada se u javnosti pojavljuju nove informacije, čeka se da se vidi šta će biti sa crno-belima, a predsednik Ostoja Mijailović gostovao je na teliviziji "Euronews" gde je govorio o aktuelnim temama.

- Nažalost, Željo obradpović nije više trener. Mi smo radili na tome, gotovo 4-5 dana, svi smo umorni od te teme. Postoji dešavanje pre, nakon završene utakmice, Žečljko se požalio na situaciju sa igračima, da ga ne poštuju. Rekao je da nema rešenje. Pred Atinu sam zakazao hitan sastanak Savića, Obradovića i celog tima. Šta se dešava sa rezultatima i odakle to nepoštovanje. Ž3eljko je izneo da oni nemaju poštovanja, da situacija nije normalna kako se ponašaju. Prvi put s desila situacija kada je spomenuo ostavku. prekinuo sam tu temu, rekao sam da nisam sazvao sastanak na temu ostavki, nego da popravimo situaciju.

- Svi ugovori su na vreme isplaćeni, oni moraj uda poštuju stručni štab, navijači očekuju da pobeđujemo. Svi smo ottišli zajedno u Atinu. To je bila najteža utakmica u mom životu. Bio sam pored vasilisa, gledali smo zajedno utakmicu. Nisam mogao da verujem 0:25, kao da sam video neki brod koji udara u stenu i lomi se. Bilo je nenormalna serija. Pogledao sam Željka preko puta na klupi, retko kada sam zaplakao, bilo mi je teško kad sam ga video.

- Mrtav umoran, neispavan, nervozan, stićže mi poruka Željka "da li imaš vremena na tri minuta". prolazi mi tema da li će da kaćže da ne može više, odmah sa ga pozvao, rekao mi je ja sam svoju odluku doneo, podnosim ostavku, saopštio sam svom stručnom štabu. Namerno sam to uradio u ovom trenutku, reprezentavtivna je pauza. Igrači me ne poštuju, emotivvno me sve boli, ne mogu da prihvatzim loše rezultate. Izgubio sam se... Rekao sam mu sačekaj, zaustavi se malo, on je rekao da je doneo konačnu odluku. Zvaću Ivana PR kluba da sastavim pismo za javnost, da se zahvalim svima vama, navijačima, doneo sam odluku i želim da se sve to sporevede. Prekinuo sam vezu, uzeo slobodan avion, vratio se sa igračima koji su se vratili, nikome nisam govorio na putu, kad sam sleteo u Beograd. dobio sam vesti i video da su već objavljene. Otišao sam u klub i sazvao sednicu na temu opoziva ostavke Željka Obradovića.



- Zakazali sm oizvršni odbor za dva sata, posle sat vremena me je zvao PR Ivan, on mi je poslao verziju pisma. Posle minut me je pozvao da bi voleo da vidim poruku. Nas trojica smo zajedno komunicirali, bila je dilema da li je neopoziva ili konačna ostavka. Ništa nisam promenio, bila je tema kako se piše da li neopoziva, ili konačna ostavka. ivan je njemu lektorski uredio tekst. Poslao poruku sa konačnom porukom, rekao je da se pusti tekst. Zašto na klupskom sajtu, to je bila želja Željka Obradovića. On je tako želeo, nema društvene mreže. Željko je rekao, izašlo je na vestima, nema nikakve potrebe. Rekao sam nema potrebe ima izvršni odbor.

- PR ima potvrduu njegove prve verzije, mi sad pričamo o trivijalnim stvarima. Podneo je ostavku na mesto trenera, nisam promenio slovo. Kada se na klupskom sajtu, odlaze igrači i treneri, po automotizmu se zahvaljuju njima, to je poštovanje prema njima. On se u tom pismu zahvalio meni, upravi, klubu... Za nas je bilo tužno. Ja se oglašavam uvek, ako ste pročitali tekst, nigde ne piše da smo prihvatili ostavku. Zakazan je odbor sa jednom temom - ostavka Željka. Bili su prisutni članovi našeg odbora, nije bio prisutan Željko. Svi su bili izbezumljeni, svi smo rekli na sastanku, šta god moramo da uradimo, on mora da ostane. Nije bitno što smo 18. na tabeli. Dovešćemo nove, novac ćemo naći. Ovo moramo da završimo po cenu živpota. Željko nije bio trener samo, on je mnogo više. Kad se završio odbor, informisao sam ga. imali smo odbijanje ostavke, zaključak je da ćemo sve učiniti da ostaneš na poziciji trenera. Molio sam ga da dođe. Pozvao me je nakon povratka iz Atine.

- Ja tad kad sam pričao sa njim, ima osam nadu da će povući ostavku, mi smo je odbili jednoglasno, to sam saopštio njemu jasno. Nije tačno da je Čakajac prihvatio ostavku, izdvaja velika sredstva za klub, ali i veliko poštoivanje prema Obradoviću. Rekao je situacija je takva da moramo sve da uradimo, isećićemo sve igrače, Željko mora da ostane. On je bio na putu sa suprugom, iz voza je imao sat vremena da izdvoji.

Uslovi Željka

- Desila se sednica izvršnog odbora. Sve sam mu saopštio. Da je odluka o ostavci odbijena. Mi se ne slažemo sa njom, da smo spremni na sve. Pustio sam diksusiju, svaki član, uključujući i Čakajca, rekli su dam ora da ostane. Ne postoji stvar koju ne bismo uradili da ostane. Postoji zapisnik. Odmah mi daj ugovore i igrače koji su te vređali, ja ću odmah da ih se odreknem. Reci mi koje igrače hoćeš. Uzeo je reč, kada su svi završili, ne postoji stvar koju nećemo učiniti. On je široko krenuo, ali suština je bila "ljudi ja sam svoju odluku doneo, konačna je, neću da je povučem, mene ovo lično pogađa, igrači neće da slušaju, ja sam važan mojoj porodici zbog zddravlja. Daj da stavimo na sto koji su problemi. Ne postoji prob,lem koji može da se reši. Nije način da odeš iz partizana da podneseš ostavku, treba da ostaneš do kraja. Promenio bih ciljeve, da budemo 20. u Evroligi.

- Dva dana pre toga, zvao me je telefonom, ja sam njemu rekao to, molim te ostani u klubu i izaberi poziciju. Rekao je "ne", želeo je da rastereti sisstem, ja volim Partizan, ovo je moja odluka i morate da je prihvatite. "Ja ne želim da doživim tragediju na klupi Partizana". Mi nismo imali šta da kažemo više. Bila je jako tužna situacija, ljudi koji su vodili zapisnik su plakali.

Autor: S.M.