Neviđeni skandal u Sarajevu: Navijači Bosne i Hercegovine izviždali "Bože pravde", pa sramotno skandirali!

Neviđena bruka i skandal obeležili su početak utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u kvalifikacijama za Mundobasket, pošto su navijači domaće reprezentacije izviždali himnu Srbije, "Bože pravde" pred početak duela!

Čim su krenuli prvi taktovi himne Srbije, cela "Skenderija" je krenula da zviždi, a onda su krenuli i sramotni povici na račun naše zemlje - "Niko te nikada mrzeti neće ko što te mrzim ja, Srbija, Srbija, kurva balkanska".

Reprezentativci Srbije se na to nisu obazirali, već su stoički, mirno i dostojanstveno otpevali himnu, neki i sa tri prsta preko grudi. U međuvremenu su se sa tribina konstantno čuli skandalozni povici.

Dvorana je inače puna, a ništa nije preduzeto da se ovakvo skandiranje spreči.

