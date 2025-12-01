AKTUELNO

NAŠE RUKOMETAŠICE NESPREMNE ZA GRUBE NEMICE! Selektor otkrio uzrok prvog poraza na Svetskom prvenstvu

Izvor: Kurir, Foto: Foto: RSS ||

Selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Hose Ignasio Prades, otkrio je razlog poraza od Nemačke.


Srbija je u trećem kolu grupne faze Svetsko prvenstva doživela prvi poraz nakon što je prethodno pobedila Urugvaj i Island.

Nemačka je lako izašla na kraj sa našim rukometašicama, a selektor je posle utakmice poručio da njegov tim nije bio spreman za grubu igru protivnica.

- Teška utakmica za nas, bilo je dosta grešaka, promašaja, igralo se grubo i moj tim se nije privikao na takvu igru. Ostaje nam dan pauze, pa ćemo se spremiti za dalje - rekao je Prades.

Srbija je u narednu fazu prenela dva boda i sada je čekaju utakmice protiv Španije, Farskih ostrva i Crne Gore.

Autor: D.Bošković

