Izašla nova ATP lista: Do kraja godine neće biti promena, evo kakav je sada raspored na vrhu

Najbolji srpski teniser Novak Đoković nalazi se i dalje na četvrtom mestu ATP liste sa 4.830 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz prvi sa 12.050 poena.

Na najnovijoj ATP listi, koja je objavljena danas, nije bilo promena među prvih 50 igrača sveta, što znači da će Đoković godinu završiti na četvrtom mestu.

Italijan Janik Siner je drugi teniser sveta sa 11.500 bodova, dok se Nemac Aleksandar Zverev nalazi na trećoj poziciji sa 5.160 poena.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je peti teniser sveta, a u TOP 10 najboljih igrača nalaze se još Amerikanac Tejlor Fric, Australijanac Aleks de Minor, Italijan Lorenco Muzeti, još jedan Amerikanac Ben Šelton i Britanac Džek Drejper.

Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović zadržao je 52. mesto na ATP listi sa 1.025 bodova, dok je Hamad Međedović i dalje 83. igrač sveta sa 718 poena.

Laslo Đere je popravio plasman za jednu poziciju i od danas je 98. na ATP listi sa 652 boda. Dušan Lajović je pao na 120. mesto na listi najboljih tenisera sveta sa 519 poena.

Autor: S.M.