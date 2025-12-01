Matjaž Kek nije više selektor fudbalera Slovenije

Matjaž Kek nije više selektor reprezentacije Slovenije, saopštio je danas Fudbalski savez Slovenije (NZS).

"Dana 30. novembra istekao je ugovor Keka. Predsednik NZS i Kek su razgovarali i odlučili da prekinu saradnju nakon sedam godina veoma dobre i korektne saradnje, koja je donela i izuzetan uspeh kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. i plasman u osminu finala", navodi se u saopštenju NZS.

Kek (64) je selekciju Sloveniju preuzeo 2018. godine. On je bio prethodno selektor Slovenije od 2007. do 2011. godine.

"Ovom prilikom želimo da se iskreno zahvalimo Keku na dostignućima koja će zauvek biti zapisana u istoriji slovenačke reprezentacije. Posebno cenimo način na koji se reprezentacija povezala sa navijačima tokom ovog perioda", navode iz NZS.

U saopštenju se dodaje da će NZS započeti proces izbora novog selektora Slovenije.

Slovenija nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo 2026. godine, pošto je osvojila treće mesto u grupi B kvalifikacija za Mundijal.