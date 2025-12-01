AKTUELNO

Košarka

ŠTA SE DEŠAVA SA JOKIĆEM? Košarkaš povređen, poznate nove inforamcije

Foto: Tanjug AP/Godofredo A. Vásquez

Nagetsi i Maveriksi odmeriće snage u noći između ponedeljka i utorka po srpskom vremenu.

Kako su zvanično saopštili iz Denvera, Nikola Jokić će verovatno igrati taj meč.

On u poslednje vreme ima problema sa ručnim zglobom i bilo je pitanje da li će moći da istrči na teren. Kako sada stvari stoje, Denver neće morati bez svog najboljeg igrača.

Upitan je bio i za meč protiv Finiksa, ali je tada na terenu proveo 31 minut i upisao je 26 poena, uz devet skokova i 10 asistencija.

Podsećamo,ove sezone Jokić igra u vrhunskoj formi. U najjačoj ligi sveta u proseku beleži 29,1 poen, 12,6 skokova i 11 asistencija.

Autor: D.Bošković

