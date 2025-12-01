KO JE ANDREA TRINKIJERI?! Blizu je klupe Partizana, a crno-beli deo javnosti ga obožava: Upoznajte italijanskog trenera iz svih uglova

Andrea Trinkijeri dobro je poznato lice među navijačima Partizana

KK Partizan blizu je promocije novog trenera. Završni pregovori sa Andreom Trinkijerijem su u toku i Italijan bi uskoro mogao da bude promovisan u novog šefa stručnog štaba crno-belih.

Protiv Bajerna će ekipu voditi dosadašnji Obradovićev pomoćnik Mirko Ocokoljić, a više o ove dve teme možete pronaći na sledećim linkovima:

Italijanski stručnjak je predvodio Partizan do "korona" sezone. I bio je prvi u ABA ligi i Evrokupu.

Sa crno-belima je osvojio tri trofeja, Superkup ABA 2018. i Kup Radivoja Koraća 2019. i 2020. godine.

Trinkijeri je prošle sedmice boravio u Beogradu, mada se tada nije pričalo o temi "naslednik Obradovića".

Trenersku karijeru je počeo u Olimpiji iz Milana gde je bio asistent do 2004. godine. Samostalno je potom vodio Triboldi, Juvekasertu, Veroli i Kantu u Italiji, a onda započeo internacionalnu trenersku karijeru. Bio je trener Uniksa, a potom i Brose Bamberga od 2014. do 2018. godine, nakon čega su usledile dve godine u Partizanu, pa zatim tri u Bajernu.

Poslednji klub za Trinkijerija je bio Žalgiris koji je vodio od 2023. do 2025. godine.

Autor: D.Bošković