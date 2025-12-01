AKTUELNO

KSS: Najoštrije osuđujemo ponašanje dela publike u Sarajevu tokom utakmice BiH-Srbija

Košarkaški savez Srbije (KSS) saopštio je danas da najoštrije osuđuje neprihvatljivo ponašanje dela publike u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu tokom utakmice Bosna i Hercegovina - Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027.

Košarkaši Srbije pobedili su u nedelju u Sarajevu selekciju BiH rezultatom 74:72 u utakmici drugog kola grupe C u kvalifikacijama za SP 2027.

Deo navijača u dvorani u Sarajevu je zviždao tokom intoniranja himne Srbije, pevao uvredljive pesme, pogrdno skandirao i upućivao govore mržnje na račun srpske reprezentacije i države Srbije.

"Smatramo sramotnim zviždanje tokom intoniranja himne Republike Srbije, pevanje uvredljivih nacionalističkih pesama, pogrdna skandiranja i poruke govora mržnje upućene našoj reprezentaciji i državi Srbiji i predsedniku naše zemlje, uz ekstremno uvredljive transparente koji nemaju nikakve veze sa sportom. Ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljno narušavanje sportskog duha, vrednosti fer-pleja i međunarodnih sportskih standarda i ne smeju se tolerisati ni na jednom sportskom događaju", navodi se u saopštenju KSS, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu.

KSS očekuje i reakciju FIBA nakon izveštaja delegata utakmice BiH - Srbija u Sarajevu, kao i reakciju Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, dodaje se u saopštenju.

"Reprezentacija Srbije je i u takvim okolnostima pokazala profesionalizam, mirnoću i sportski karakter, zbog čega smo izuzetno ponosni. Naš fokus ostaje na igri, poštovanju i vrednostima koje košarka treba da promoviše", zaključuje se u saopštenju KSS.

